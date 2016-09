Es alcalde electo socio de empresa de anuncios móviles

El presidente municipal electo, Armando Cabada Alvídrez, aparece como socio, junto con tres de sus hermanos, de una de las empresas de camioncitos de anuncios móviles que desquician el tráfico vehicular debido a la lentitud con que circulan.Entrevistado sobre esto, dijo que cuando asuma su puesto promoverá la regulación de este tipo de empresas mediante una actualización de la ley de transporte público.El futuro alcalde de Ciudad Juárez es dueño de “Prime Time Publicidad S.A. de C.V.” que tiene cuatro socios: Héctor Armando, Manuel Alejandro, Sergio Alberto y Jesús Antonio, todos ellos de apellidos Cabada Alvídrez, se detectó en el folio 23897 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio.El primero de ellos asumirá el próximo 10 de octubre como presidente municipal de Ciudad Juárez, tras ganar las elecciones del pasado 5 de junio.“Sí soy socio de esa empresa”, dijo Armando Cabada en referencia a la firma “Prime Time”.“Como presidente municipal electo solicité al gobernador del estado que me permita participar en el reordenamiento del transporte público”, agregó.Informó que él podría incluir este tipo de camiones de publicidad dentro de ese ordenamiento, para buscar que no se afecte a la sociedad, a los guiadores.La circulación de estos vehículos ha generado una serie de quejas de automovilistas debido a la baja velocidad a la que son conducidos, además de que deslumbran, se estacionan donde sea y provocan distracción.“Yo estoy de acuerdo con que se reglamente, para estar todos en un estado de derecho”, expresó Cabada.Otra empresa del mismo giro es “Big Media S. de R.L. de C.V.” la cual tiene como socios principales a Luis Fernando Rodríguez Ortiz, que es un empresario juarense y a María de los Ángeles Zavala, de acuerdo con datos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, folio 23897. No se localizaron para conocer su postura sobre este tema.En la dependencia no hay registro de otras dos empresas que también remolcan anuncios iluminados por las calles de la ciudad. Se trata de “Comunicadores Gráficos Creativos” y “Publicerías”.Actualmente, como este tipo de publicidad no está contemplada en el Reglamento de Entorno e Imagen Urbana, ninguna de esas empresas tiene permiso para operar ni lo puede obtener, informó la municipal Dirección General de Desarrollo Urbano.“Yo habré de promover el espíritu de vivir en la legalidad, si no tiene ordenamiento en este momento, si no tiene reglamento, hay que generarlo a través de la ley de transporte público”, dijo Cabada.Solo es cuestión de tiempo, de esperar la posibilidad de participar en el transporte público, dijo. (Horacio Carrasco / El Diario)

