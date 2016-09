Retan ‘pafos’ con engomado a las autoridades

Cargando

A pesar de las advertencias de las autoridades, la organización Onappafa inició ayer al mediodía la expedición de engomados y placas de plástico a guiadores de vehículos ‘chuecos’.Esos documentos, que cuestan 700 pesos y carecen de validez oficial, se entregaron en el tianguis automotriz “Teto Car's” que se ubica en la avenida Manuel Talamás Camandari y bulevar Independencia.El secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, dijo que no se permitirá la circulación de autos que porten engomados ‘pafos’, por lo que serán recogidos por elementos de la Dirección de Tránsito y remitidos al corralón, conforme lo establece la ley.“Es una acción de Onappafa para sorprender incautos; están incurriendo en un delito. El llamado a la comunidad es que no se dejen engañar por esta organización”, expresó el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra.Sin embargo, Manuel de la Rosa Sigala, coordinador estatal de la Organización Nacional de Protección al Patrimonio Familiar (Onappafa), dijo ayer que esperan captar unos 10 mil nuevos socios en esta ciudad.Explicó que se echó a andar el programa “Identifi-K-T” por parte de la agrupación debido a la cerrazón del Gobierno federal a la importación de vehículos de procedencia extranjera.El costo es de 700 pesos por vehículo, informó, pero a la primera socia juarense, Aída Barraza Flores, le obsequiaron ayer la placa y el engomado para su camioneta Ford Explorer 1991.Este servicio es para vehículos que por ley no pueden ser importados, es decir, de modelos 2006 y anteriores, expresó.Dicha actividad podría generarle a Onappafa un ingreso de 7 millones de pesos en esta frontera.Al referirle que las autoridades advirtieron que los oficiales de Tránsito tienen instrucciones de no respetar esas matrículas que no son oficiales, De la Rosa dijo que van a buscar un acercamiento con el alcalde Javier González Mocken y a pedirle que tenga tolerancia con esos vehículos.Agregó que la misma gestión se va a hacer con la Policía Federal y con las otras autoridades.Carlos Lozoya Mendoza, dirigente de Teto Car’s, dijo que en unos días van a ser seis los tianguis automotrices que estarán afiliando socios para Onappafa.“Nos hemos visto orillados a tomar este tipo de medidas ya que el Gobierno no ha dado ningún tipo de respuesta a las peticiones tanto de vendedores de autos como de la ciudadanía para poder regularizar los vehículos del 2006 hacia abajo”, afirmó.Las personas que acuden con Onappafa reciben un engomado para el cristal frontal del auto y una placa de plástico para la defensa trasera.Además firman una carta de afiliación como “socio activo” y se comprometen a cumplir “las obligaciones estipuladas en el acta constitutiva”, mismas que no se refieren en el documento.Además, el afiliado “se obliga a pagar las cuotas de inscripción que les sean fijadas por la asamblea y demás requisitos” que deba satisfacer.Esta no es la primera vez que dicho organismo intenta operar en esta frontera. Anteriormente el Municipio le clausuró sus oficinas e impidió la venta de documentos fraudulentos.Oscar Luis Acosta, titular de la Dirección General de Tránsito, informó ayer que la instrucción del presidente municipal es que ninguna organización civil puede expender permisos para circular sin placas, ya que es un fraude sobre todo si lleva un costo para el usuario.“La recomendación para la ciudadanía es que no se dejen engañar, estas placas y engomados no son útiles y aquellos que los traigan tendrán que ser sacados de circulación”, advirtió.Precisó que no pueden hacer decomisos de vehículos ya que éstos corresponden a las instituciones federales que se encargan de la persecución de una importación ilegal, pero Tránsito sí puede hacer aseguramientos.Señaló que los dueños pueden recuperar sus autos una vez de que acrediten la propiedad de los mismos y de que realicen el pago de una multa. (S. Castro/H.Carrasco)