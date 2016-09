Destapan lluvias rezago en La Cañada

Además de solución a las inundaciones, vecinos del fraccionamiento La Cañada se quejaron de que necesitan transporte público porque por ahí no entran los camiones, tampoco hay alumbrado público y les hace falta un kínder porque el que había fue clausurado hace dos años debido a que se anegaba.Tres aulas en construcción de la primaria Eduardo Quezada Fornelli del fraccionamiento La Cañada quedaron en medio de una gran laguna con las últimas lluvias; los salones se construyen para sustituir tres móviles, indicó el director del plantel, Luis Alfonso Mireles Martínez.Agregó que con las lluvias se desbordó la entrada de la escuela y esto pone en peligro a los alumnos, por ello se espera que la Dirección de Obras Públicas del Municipio repare esos daños.Expuso que la primaria tiene 12 aulas y tres están en proceso de construcción para reemplazar las móviles.Sin embargo, si no se soluciona el problema de las inundaciones en la zona, ya que uno de los dos diques se desborda y el agua corre por la escuela, cuando los salones estén terminados se seguirán anegando.Colonos del sector informaron que el presidente municipal, Javier González Mocken, acudió el jueves en la tarde al lugar, pero ya no confían en lo que les dicen.“Anteriormente vino ‘Teto’ (exalcalde Héctor Murguía Lardizábal), así como candidatos a diputados, pero nunca se resuelve nada”, dijeron.Martha Alvarado Jaques, quien se ostenta como presidenta seccional del Partido Revolucionario Institución (PRI), dijo que nunca les hacen caso.“Siempre nos dicen eso y ya tenemos mucho, siempre hemos hablado, siempre se han metido peticiones; ya de plano nos tienen olvidadas aquí”, expuso. Aseguró que ya tienen 14 años viviendo con los mismos problemas.Afirmó que cuando hay campañas electorales, los candidatos llegan al fraccionamiento y hasta se toman fotos en uno de los diques del lugar.“Y los diputados cuando van a entrar, vienen a dar su recorrido, dicen que lo primero que van a hacer es eso, darnos la mano, y ya nomás llegan las votaciones y nada”, mencionó Aracely de la Cruz Tiburcio.“Y no es por echar habladas, pero por ningún lado nos han ayudado, la mera verdad”, lamentó Martha.Las vecinas del lugar indicaron que cuando se llena uno de los diques del fraccionamiento se inundan dos calles y los habitantes no pueden salir de las casas, a trabajar ni a la escuela.“Nos quedamos atrapados dentro de la casa. Los niños no van a la escuela, no salen a trabajar, siempre ha sido así”, aseguró Esperanza Morales Sánchez.Agregó que como ya no hay preescolar en la zona, las madres de familia que no tienen automóvil deben llevar a sus hijos caminando hasta Puerto de Palos, porque tampoco tienen transporte público.El tiempo que tardan en el traslado a pie es de 15 a 20 minutos, pero con los niños pequeños es difícil recorrer ese trayecto cuando las temperaturas son extremas, mencionó.Luis Alfonso Mireles, director de la escuela primaria, dijo que el miércoles pasado se cancelaron clases ya que muchos de los estudiantes no pudieron salir de sus casas porque el fraccionamiento se inundó.“El agua fluye por la calle, al llenarse el dique el agua busca salida y lo triste del caso es que está afectando a las familias que viven a un costado del dique”, aseguró Mireles.“La mayoría de los alumnos son de esta parte de La Cañada y no podían cruzar, estaba demasiado lleno toda esta parte de aquí inundada, tenemos alumnos del Portal de los Olivos de la parte baja y no había condiciones”, mencionó.“Cuando llueve y se llena aquí sí hay riesgo, desde el ciclo escolar pasado nosotros tuvimos la contingencia porque este dique estuvo a punto de reventarse y evacuamos la escuela”, agregó el docente, mientras señalaba la estructura hidráulica cercana al plantel.Luego de que el presidente municipal estuvo en el fraccionamiento el jueves en la tarde, una brigada de unas 30 personas de la Dirección de Obras Públicas acudió ayer en la mañana a retirar hierba, así como a barrer calles y banquetas.Aparte de la limpieza, los vecinos demandaron transporte público, alumbrado público y un jardín de niños, y que se arregle el problema de las inundaciones.Con las últimas precipitaciones, vecinos del lugar se quedaron incomunicados debido al desborde que se generó en uno de los diques de la zona, de la calle La Cañada y Ejido Porvenir. Este fraccionamiento está ubicado al oriente de la ciudad, en donde se acumula una gran cantidad de agua que proviene del Libramiento. (Araly Castañón / El Diario)