A pedazos se cae Escuela Revolución

Las lluvias sacaron a relucir su desgaste por los años, pero también el abandono en que se encuentra.El Centro Escolar Revolución tiene 77 años y es considerado como una obra de valor histórico para la ciudad.Sin embargo pocas veces ha recibido mantenimiento y eso lo tiene al borde del desplome.Por los pisos de la escuela han caminado decenas de niños y personajes como el presidente Lázaro Cárdenas, quien la inauguró el 17 de mayo de 1939.Hoy son los padres quienes piden apoyo para rescatarla, pues además de temer por sus hijos, lamentan el olvido de las autoridades hacia un edificio ícono de Juárez.Las recientes tormentas humedecieron tanto la estructura que el enjarre se cae a pedazos, mientras que los pisos de madera son tan viejos que hay tablas despegadas y los huecos son una trampa para los infantes.Aparte hay problemas con el drenaje, pues constantemente se taponea y el agua se queda estancada en los inodoros.“Este plantel tiene mucha historia y no es justo que lo dejen caer, nosotras tratamos de darle una manita de gato pero no podemos con todo”, dijo Silvia Murillo, madre de tres alumnos que han cursado la primaria en el Centro Escolar Revolución.Ella y otra madre de familia lavaron esta semana los pisos del salón de quinto grado y desinfectaron bancas y las paredes.“Lo que nos importa es cuidar la integridad de los infantes y que tengan espacios dignos para jugar sin que corran ningún peligro”, dijo la directora Nidia Adriana Meza Cruz.El plantel está ubicado entre las calles Rafael Velarde y Joaquín Terrazas de la colonia Chaveña y alberga a más de 300 alumnos de nivel básico.De los 36 salones edificados, se utilizan cinco para preescolar, 18 para primaria y tres más para actividades extracurriculares que están por comenzar.El inmueble de estilo art-decó data de 1939, cuando el presidente de la República Lázaro Cárdenas del Río ordenó su creación.Ante la desesperación por la falta de recursos para remozarlo, unos 30 padres de familia optaron por acudir a remover la capa de enjarre que representaba un peligro para los niños.También los alumnos de quinto y sexto se sumaron a una brigada de limpieza.De acuerdo con reportes periodísticos, en el 2012 se reemplazó parte de la fachada del inmueble ya que presentaba el mismo problema de caída del enjarre.Al siguiente año se cambiaron 70 piezas de los siete vitrales que adornan el salón de actos, con un costo aproximado a los 450 mil pesos. Estas piezas muralistas muestran a personajes históricos como Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Francisco I. Madero.Dos de estas imágenes miden 2.06 x 3.76 metros de altura, los demás 1.03 x 4.70 metros.La directora dijo que han solicitado donación de materiales al Municipio y a empresas maquiladoras, pero aún esperan respuesta.“La mano de obra la tenemos, hay padres y maestros muy comprometidos para hacer estos trabajos, pero lo único que nos faltan son los materiales”, expresó Meza Cruz.Pero esta no es la única escuela con afectaciones por las lluvias.Según el reporte de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd), la primaria Lázaro Cárdenas, ubicada en el poblado de Loma Blanca, suspendió clases entre el pasado martes y jueves para poder sacar el agua y lodo que se acumula en la institución.Además la Abraham Lincoln, en la colonia Lucio Cabañas, continúa con la inundación en la cancha de futbol.La Francisco González Bocanegra, de Riberas del Bravo etapa 8, resultó con daño por el encharcamiento, al igual que la Francisco I. Madero de la colonia Chaveña.Según Juan Manuel Carmona, vocero de la Subsecretaría de Educación, estas escuelas cada año sufren afectaciones en la temporada de lluvias. (Maricela Morones / El Diario)

