En espera otros 10 bebés para recibir leche materna

Además de Yamilet, otros 10 niños recién nacidos –la mayoría prematuros– esperan su turno para recibir los beneficios del banco de leche del Hospital de la Mujer, que ayer hacia el cierre de sus operaciones acumulaba las donaciones de 21 madres.Una vez que se recupere por completo la pequeña, hija de una mujer de 23 años que murió a consecuencia de un ataque armado el 27 de agosto, los otros recién nacidos podrán acceder también a la leche materna.José Antonio Pérez Romero, director del Hospital de la Mujer, informó que por ahora el sistema de almacenamiento de leche materna está vacío, porque toda la cantidad recabada se destina a Yamilet, quien vino al mundo a las 34 semanas de gestación.La idea es que más voluntarias se sumen a esta iniciativa, de modo que sus contribuciones puedan garantizar un suministro permanente para los infantes que lo requieran en un momento determinado.“Los médicos sabemos que los niños que son alimentados con leche humana se van a recuperar más rápido que aquellos bebés que son consumen fórmulas comerciales”, indicó. “Esto lo hemos visto durante años, cuando un bebé es alimentado con la leche de su propia madre”.Los niños que esperan su momento reciben mientras fórmulas lácteas porque sus madres no han podido generar leche.Desde que el banco solicitó las donaciones de la comunidad, decenas de interesadas han establecido contacto con la gente que ahí trabaja para pedir información.De manera extraoficial, una trabajadora del lugar dijo que desde las 8 de la mañana muchas mujeres comienzan a presentarse ahí con la intención de contribuir a la causa.Una de ellas era Anairesis Ayala, ama de casa de 21 años, que fue al Hospital de la Mujer motivada por la idea de ayudar a la primera beneficiaria del banco.“Con mi primer bebé no me pudo salir leche y me salió bien enfermizo. Ahorita que me comentaron lo de la niña, gracias a Dios en este embarazo sí me está saliendo bastante y el saber que puedo contribuir aunque sea con poquito para ella, es algo que me hace sentir bien conmigo misma”, comentó.Alejandra Cuéllar, la enfermera que se hace cargo de Yamilet, indicó que la menor ha sido atendida por un pediatra, recibe cuidados nutricionales, aseo general y ha tenido una favorable evolución; muestra de ello es que ha ganado peso, afirma, gracias a que ha consumido la leche de las donantes.De acuerdo con el director del Hospital de la Mujer, el banco de leche humana continúa recibiendo aportaciones desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde de lunes a viernes.Las voluntarias que deseen sumarse primero tienen que acudir a entrevistarse con personal del sanatorio y luego practicarse ahí mismo una serie de pruebas de salud, aunque pueden comunicarse al teléfono (656) 611-5260 primero para despejar todas sus dudas.“Cuando vemos que son potenciales donadoras, hay dos maneras de extraer la leche”, dijo el médico. “Una es en el Hospital de la Mujer y la otra es que se les instruye para que ellas lo puedan hacer en su propio hogar y ya nada más la traigan”.En cualquiera de los dos casos, la sustancia se somete a un proceso de pasteurización que la limpia de bacterias y la deja en óptimas condiciones para ser almacenada. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.