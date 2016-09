Preparan constructores impugnación

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción impugnará los fallos que se dieron ayer en la licitación para el remozamiento de 22 kilómetros de camellones, debido a que el proceso no se llevó conforme a derecho, y a que en algunos casos el gasto resulta inútil, señaló el presidente del organismo, Manuel Gilberto Contreras Lara.Indicó que uno de los problemas en el proceso de asignación de las obras por casi 55 millones de pesos, es la falta de transparencia, pues la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas marca en artículo 39, numeral I, que el gobierno debe explicar a quienes no ganaron, porqué su propuesta no fue elegida.Señaló que los fallos que entregaron el jueves por la tarde no cumplen con el requisito, y los detalles de la impugnación se están trabajando con abogados para presentarse antes de 6 días, como lo marca la ley.Indicó que se impugnarán descalificaciones de empresas durante el proceso de licitación por cosas tan simples como el hecho de que en los presupuestos no se apuntó el nombre de las obras exactamente como se habían licitado.Otra causa que se argumenta para descalificar a constructoras en algunos de los fallos, es que se utilizó cemento subsidiado por el gobierno Federal. Lo extraño, indicó Contreras Lara, es que algunos de las obras de camellones se dieron a compañías que también están cotizando con el mismo precio subsidiado del concreto.Contreras Lara indicó que las impugnaciones serán promovidas incluso por constructoras que ganaron una o dos de las obras.Otro punto que señalan los constructores es que en tres de los casos son camellones que tarde o temprano se van a destruir, y hacerlos es como tirar dinero.La Junta Municipal de Aguas y Saneamiento confirmó que los colectores de Ejército Nacional, Laguna de Tamiahua y Tomás Fernández, tienen graves daños en parte de los tramos donde se va a rehabilitar el camellón.Las obras para remodelar esos tres camellones suman poco más de 16 millones de pesos.La vocera de la JMAS, Adriana Gutiérrez, indicó que por ahora no hay planes ni presupuesto para reparar los tres colectores donde se programaron obras para remozar el camellón.La dependencia indicó que estos colectores están entre los urgentes, y que podrían ser reparados la próxima administración, pero no antes de que empiecen las obras.Indicó que toda la información relativa a las obras en los camellones ha llegado a la Junta vía medios de comunicación, y que el Municipio nunca avisó que trabajaría sobre esos colectores.

