Decomisan mil 500 llantas de contrabando en carretera

En dos acciones, elementos de la Policía Federal (PF) decomisaron contrabando. Un cargamento de mil 500 neumáticos y más de 150 pares de calzado deportivo.En el caso de las llantas, durante un patrullaje en la carretera 45 Chihuahua-Ciudad Juárez a la altura del kilómetro 060+000 en el tramo Entronque El Sauz-El Sueco, los federales le marcaron el alto a un conductor de un tractocamión de la marca International en color blanco, modelo 2007, acoplado a semirremolque que iba cargado con mil 520 llantas usadas de diversas marcas y medidas.A los elementos les pareció sospechoso el material utilizado para polarizador en las aletas laterales del vehículo, pues impedía la visibilidad al operador, y le marcaron el alto para inspeccionar el tractocamión, informó personal el comisario de la PF, Teófilo Gutiérrez Zúñiga.Luego de que los policías federales analizaron un documento mostrado por el chofer y su acompañante, además de cotejar los datos que contenía con información obtenida por vía radiocomunicación, los efectivos establecieron que se trataba de un pedimento que no se encontraba vigente y procedieron a la detención de los individuos y a asegurar el tráiler.Los agentes presentaron ante el Ministerio Público a los dos hombres por su presunta responsabilidad en el traslado de mercancía obtenida de manera ilícita, junto con el tractocamión y las llantas aseguradas.El conductor del tractocamión donde eran trasladadas las llantas y un acompañante fueron detenidos luego de que mostraron un pedimento que no estaba vigente, para tratar de acreditar la legal estancia.En cuanto al calzado, se informó que el decomiso se efectuó cuando elementos de la Federal realizaban inspecciones aleatorias en una empresa de mensajería con sede en Ciudad Juárez, pero no se dio a conocer el nombre de la compañía porque la investigación continúa en proceso.Al revisar los elementos detectaron que había varias cajas de cartón que ocultaban calzado deportivo.La mercancía que fue localizada no contaba con la documentación legal de introducción al país y se contabilizaron un total de 155 pares de calzado deportivo distribuidos en cinco cajas de cartón.“Al realizar el cotejo de la mercancía, los policías federales se percataron que los productos violaban la Ley Federal de Derechos de Autor, por lo que la mercancía fue puesta a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación, quien será la autoridad encargada de continuar las indagatorias”, explicó.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.