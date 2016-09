Alistan una iniciativa para regular camiones

La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) y la Dirección de Desarrollo Urbano analizan las posibles modificaciones a los reglamentos para regular la operatividad y circulación de los camiones luminosos.Desarrollo Urbano elaborará una iniciativa de reforma para incluir en el reglamento de Entorno de Imagen Urbana una regulación a los camiones con publicidad que circulan por la ciudad, dio a conocer la titular de esa dependencia, Lilia Irasema Aguirre Castañeda.Señaló que esa dependencia carece actualmente de facultades para regularlos, por lo que corresponderá a la Dirección General de Tránsito intervenir.Aguirre Castañeda indicó que se buscará concluir una propuesta nueva para el Cabildo y entregárselas antes de que concluya la actual Administración el 9 de octubre.Óscar Luis Acosta García, titular de Tránsito, dijo que la regulación de estos vehículos debe ser integral, ya que se requiere modificar la normatividad vigente y esto no es inmediato.Lo que sí puede ser inmediato es vigilar el cumplimiento a los reglamentos vigentes, por lo que se dialoga con los propietarios de estas unidades vehiculares para evitar que se estacionen en banquetas o calles; mantener bajos niveles de luminosidad, no detenerse a lado de anuncios fijos y evitar viajar en convoy.Dijo que la circulación de esta publicidad ambulante hasta el día de hoy la DGTM no considera que los vehículos generen conflicto vial trascendental.“Porque no hemos tenido ningún accidente ocasionado por el tránsito de estos camiones, sin embargo, sí entorpece la circulación más libre por lo que es una situación que se tiene que regular”, refirió.(Con inf. de Luz Del Carmen Sosa/ Juan de Dios Olivas)

