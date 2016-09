Crean Galería del Honor para policías ejemplares

Cargando

Estudiante de la carrera especializada en el cuidado del medio ambiente, deportista consagrado y agente preventivo. Todo eso es el policía III Juan Mauro Ramos Mejía, quien es reconocido por decisión unánime por los miembros de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) por el mérito deportivo.Mauro encabeza la Galería del Honor que ayer fue inaugurada por el alcalde Javier González Mocken. Son nueve los oficiales que por mérito deportivo, social y heroico, destacaron entre las filas de la SSPM.“Somos una Policía diferente”, dice el corredor que tiene más de 40 reconocimientos por su destacada actuación deportiva, que espera seguir desarrollando para orgullo de sus compañeros y los ciudadanos.Además de Ramos Mejía se condecoró por mérito social al policía III José Ismael Corral Domingo y al policía Rubí Natividad Zamora Ramírez, por apoyo en labor de parto el pasado 16 de abril, en las calles Valle del Cedro y José Reyes Estrada.A la policía III Amalia Domínguez Méndez, policía Rafael Rico Ramírez y policía Cristóbal Chavira Rivas, reconocidos por auxiliar en un parto exitoso el pasado 27 de febrero en bulevar Zaragoza y Valle del Cedro de la colonia Morelos III.También fueron condecorados por acto heroico el policía Ramón Ocho Beltrán, quien el día 20 de abril detuvo a dos presuntos homicidas.Además al policía III Francisco Manuel Ramírez Guerrero, quien el 14 de abril arrestó a una persona como probable responsable del delito de robo y en supuesta posesión de un arma de fuego.El oficial aseguró una importante cantidad de dinero en efectivo que entregó íntegra a la víctima.La Galería del Honor no sólo destaca las buenas prácticas de los oficiales en activo, también recuerda a aquellos que fallecieron en cumplimiento de su deber, por lo que ayer también fue develado el busto en reconocimiento a la labor que realizó el jefe de Distrito Centro, Víctor Nazario Moreno, asesinado el 6 de agosto del 2011.Su esposa e hijos estuvieron presentes en la develación de la obra realizada por el escultor Enrique González y GonzálezSin disimular las lágrimas, Raquel Hernández Medrano miró el busto de bronce y desvió la mirada hacia sus hijos. Donna Victoria tiene los rasgos físicos de su padre y a diario le recuerda al amor de su vida, Brandon tenía poco más de 3 años y se aferra al recuerdo de su papá.“Muchas veces le dije que renunciara. Después del primer atentado que sufrió le pedí que dejara la Policía, pero se negó, me decía que quería tener una mejor ciudad, más segura, para sus hijos… Creo que lo logró, que no fue en vano”, dijo Hernández Medrano.El comandante Víctor Moreno fue asesinado en 2011 y el anterior Cabildo se comprometió a rendir un homenaje póstumo al jefe policiaco, pero nunca se realizó. Le correspondió al actual gobierno local consumar esa promesa en memoria de un oficial que trabajó a favor de la ciudad, dijo el secretario César Omar Muñoz Morales.Además del acto inaugural de la Galería del Honor, el alcalde Javier González Mocken, tomó protesta a 61 elementos de la SSPM por obtener las constancias que los acreditan como policía tercero.El cursar una asignatura será un ejemplo para las futuras generaciones de policías, dijo el edil al hacer uso de la palabra. En el acto oficial estuvieron autoridades civiles y militares.Durante el evento, el secretario César Omar Muñoz Morales recibió un reconocimiento “por su trabajo, liderazgo y compromiso con la institución, con el gobierno y la sociedad”. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)Juan Mauro Ramos Mejía• Estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental, deportista consagrado con más de 40 premios y agente preventivo

