Licita Municipio camellones ‘destinados a destruirse’

Constructores denunciaron que el Gobierno municipal entregó ayer tres obras por poco más de 16 millones de pesos, que están destinadas a ser destruidas.Manuel Gilberto Contreras Lara, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que el Municipio entregó ayer el fallo correspondiente a la licitación de obras para remozar camellones en siete tramos.Advirtió que de los siete camellones que se remozarán, tres se encuentran sobre colectores dañados, que en breve tendrán que ser derribados si es que no se caen solos.Jorge Vázquez Guzmán, director de Obras Públicas, informó que 25 empresas de la ciudad de Chihuahua, México y Juárez participaron en la licitación, y que ayer por la tarde se asignarían los contratos, por lo que hoy se espera se den a conocer los resultados.Dijo desconocer los motivos por los que el organismo pidió cancelar el proceso ya que no presentó formalmente ninguna observación a los concursos de obra.Sin embargo, aseguró que la reconstrucción de camellones se va a llevar a cabo sin problema en los puntos donde se tengan que realizar acciones adicionales en drenaje, de bacheo o recarpeteo.Manuel Gilberto Contreras Lara, líder de la CMIC, detalló que con ese dinero, que prácticamente se está tirando a la basura, se podrían pavimentar varias calles, o dar mantenimiento a la mayor parte de las arterias.Dijo que de nada sirve arreglar los camellones y gastar los 16 millones de pesos si al cabo de unos meses la Junta de Aguas o la Conagua van a tener que reparar el colector que va sobre el camellón, si es que no se cae solo.Manifestó que en el gremio de los constructores hay mucha molestia por el mal uso de los recursos públicos si es que se desperdician de esta forma y que están viendo la forma de impugnar esta decisión, pues además es cuestionable la descalificación de otras constructoras que tenían precios más bajos en uno de los camellones.Agregó que a pesar de que el recurso proviene del Fondo Metropolitano –una partida asignada por el Gobierno federal ya etiquetada– se puede justificar como una medida de emergencia, y que Juárez en este momento está sufriendo los efectos de las lluvias.Los tres tramos de camellones a remozar sobre colectores con problemas son el que se encuentra en la calle Laguna de Tamiahua, de Pérez Serna a Vicente Guerrero (unos mil 280 metros); el de Tomás Fernández en el tramo de Vicente Guerrero al Parque Las Hadas (poco más de 600 metros) y el de Ejército Nacional, de la Panamericana a la avenida De las Torres (4 mil 770 metros aproximadamente).Contreras Lara explicó que en el caso de la Ejército Nacional, el Municipio escogió a una de las compañías más caras. En una lista del más barato al más caro, la empresa seleccionada estaba en el número 16, con un costo de 8 millones 400 mil.Las empresas con el costo más bajo ofrecían hacer la obra por un precio cercano a los 6 millones de pesos, denunció el presidente de la CMIC.Las mejoras en el camellón de Laguna de Tamiahua se pactaron por 4 millones de pesos, y el tramo de la Tomás Fernández lo van a remozar por 4 millones 300 mil pesos.El paquete de un total de siete obras de remozamiento de camellones se convocó desde el 18 de agosto. Incluye otras cuatro calles importantes.Uno de los tramos forma un circuito que inicia con la Óscar Flores, desde la López Mateos hasta el bulevar Zaragoza, de ahí hasta la avenida de Los Aztecas y desde ahí hasta la Feldespato para un total de casi 12 kilómetros de camellones.El otro tramo es la calle División del Norte de Mariano Escobedo a Carlos Amaya, para un total de 3.6 kilómetros.Para la reconstrucción de camellones, el Municipio consiguió un subsidio de 49 millones de pesos del Fondo Metropolitano, los únicos recursos que fueron etiquetados este año en el Presupuesto de Egresos de la Federación para Ciudad Juárez, de acuerdo con datos oficiales.Para asignar las obras, a mediados de agosto el Municipio lanzó la convocatoria de Licitación Pública Nacional a través del portal Compranet que regula la Secretaría de la Función Pública.La convocatoria fue atendida por varias constructoras, 25 por cada licitación, aunque algunas participan en más de una. Los nombres no fueron difundidos por el director de Obras Públicas del Municipio.De acuerdo con información dada a conocer anteriormente por el Gobierno local, la reconstrucción de los camellones en varias avenidas de la ciudad, comprenden varias acciones como reforestación, banquetas, estampados, además de algunas áreas de captación de agua.Los recursos del Fondo Metropolitano asignados para Ciudad Juárez el año pasado, fueron invertidos en la reconstrucción del Parque Revolución, ubicado en la colonia Altavista, el cual será inaugurado en los próximos días. [email protected] ón.diario.com.mx

