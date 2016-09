Confían empresarios en la continuidad y buena relación

La renuncias y cambios en el gabinete del Gobierno de la República generaron sorpresa en algunos sectores comerciales locales y en otros expectativas en cuanto a la relación establecida con dichas instituciones.Las asociaciones empresariales esperan que continúe el trabajo y continúe una relación cercana con las necesidades de esta ciudad.El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jesús Andrade Sánchez, dijo que espera la “comunicación –que se tuvo con Luis Videgaray y Aristóteles Núñez– se mantenga con la Secretaría de Hacienda, sentimos que ya no esté por todo el apoyo e interés que ha dado a Juárez pero esperamos que continúe el proyecto”.Mencionó que no afectará las relaciones debido a que el encargado de darle seguimiento a los proyectos de Juárez sigue bajo la tutela del secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell.Alejandro Ramírez Ruiz, presidente local de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco), dijo que “todo cambio es positivo; más si estábamos viendo problemas en que las reformas que se presentaron no han tenido los resultados que todos esperábamos. La homologación del IVA fue un perjuicio muy duro tanto para los habitantes como el comercio”.Sobre la Mesa interinstitucional de Recuperación por Juárez, el representante de la Coparmex dijo que espera que no afecte los proyectos y el dirigente local de Canaco mencionó que no ha habido un avance real y espera que el próximo Secretario logre sacarlos adelante.El Consejo de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación Index informó que se tratará de establecer un acercamiento para vincularse y trabajar de manera conjunta.“La renuncia de Luis Videgaray a la Secretaría de Hacienda dio gusto al empresariado de Chihuahua, ya que su política fue muy drástica, irracional y en contra de la demanda de en vez de ampliar la base de contribuyentes se fue sólo en contra de los formales”, señaló el presidente de Coparmex, Álvaro Madero Muñoz.Agregó que durante la gestión del ahora exsecretario, se vio un incremento considerable en el déficit del Gobierno de la República y se gastó mucho más de lo presupuestado, lo cual refleja una administración irresponsable que de seguir así, la situación económica del país se hubiera ido a la baja.Señaló que la misma reforma fiscal que nunca aceptó el sector privado, fue diseñada por Videgaray Caso.Madero Muñoz apuntó que el regreso de Antonio Meade como titular de Hacienda fue bien visto pues se tiene una buena impresión sobre su desempeño.El presidente dijo que el nuevo titular es menos radical y duro, más conciliador y no tiene intereses políticos tan marcados como Luis Videgaray, y si los hay, son más ecuménicos, porque trabajó en una administración panista y ahora en una priista, lo que puede servir como un punto de enlace.Álvaro Madero consideró que debe revisarse la llamada reforma fiscal que se hizo en la presente administración.Lo que sí preocupa ahora es la reiterada declaración del presidente Enrique peña de que no habrá nuevos impuestos.Planteó que eso es bueno, pero que los impuestos los paguen todos y que no sean para unos sí y otros no. (Con información de Manuel Quezada / El Diario)