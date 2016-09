Perdió a su madre pero halla a 11 ‘sustitutas’

El caso de la niña que nació unos minutos antes de la muerte de su madre –quien fue baleada el 27 de agosto– superó las expectativas del personal que atiende el banco de leche humana del Hospital de la Mujer, que el pasado miércoles solicitó donadoras para alcanzar a suministrarle la sustancia.Linda Sepúlveda Martínez, vocera de la Jurisdicción Sanitaria II, dijo que hasta el mediodía de ayer, once donantes habían acudido al sanatorio, que sólo contaba con tres, para que les fuera extraído el producto.Al mismo tiempo, indicó que más de 40 personas solicitaron información vía telefónica y de manera presencial sobre cómo contribuir al auxilio de Yamilet, quien nació de forma prematura a las 34 semanas de gestación.Esa misma solidaridad y el interés que mostraron muchas personas tras conocer la noticia se vio reflejada, por ejemplo, en Facebook, donde unas mujeres solicitaban información sobre los requisitos que debían cumplir y otras incluso manifestaban su deseo por adoptar a Yamilet.El Diario buscó a los familiares de la niña en el Hospital de la Mujer, pero no fue posible encontrarlos.La vocera de la Jurisdicción Sanitaria II afirmó que los familiares no deseaban comunicarse con nadie por razones de seguridad.Sin embargo, dijo, el banco de leche humana del hospital seguirá recibiendo este producto de las madres que presenten excedente en su producción.Entre los requisitos que se piden, según informó personal de ese lugar, destacan que las interesadas estén sanas y hagan un ayuno mínimo de cuatro horas para ser sometidas a exámenes de laboratorio.Quienes deseen más información pueden acudir al Hospital de la Mujer, ubicado sobre Paseo Triunfo de la República, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde. (Fernando Aguilar / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.