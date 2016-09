Llaman a no descuidar a niños en las calles

La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) lanzó un exhorto a los padres de familia para no descuidar a los menores mientras juegan afuera de las casas o en la vía pública, y con ello evitar accidentes fatales.Estadísticas de la corporación indican que los últimos meses se han registrado por lo menos tres casos de omisión de cuidados que terminaron en tragedia.El último tuvo lugar el miércoles cuando un niño de 3 años murió al ser atropellado por el conductor de un camioneta van en la calle Portal del Higo, a unos metros de la calle Puerto Tarento del fraccionamiento Portal del Roble, en el suroriente de la ciudad.La DGTM dio a conocer que la ley le confiere al padre de familia la obligación de hacer todas las tareas necesarias y suficientes para garantizar la seguridad de un menor.Con base en el Artículo 106 fracción VI del Reglamento de Tránsito, los padres o tutores encargados de niños menores de 6 años o personas con discapacidad física deben impedirles que transiten sin acompañantes.El Artículo 154 establece que quien abandone a una persona incapaz de valerse por sí misma teniendo la obligación de cuidarla, se le impondrán de seis meses a cuatro años de prisión.• No dejar sin vigilancia a niños menores de 6 años, adultos mayores y personas con discapacidad• No dejar a los niños bajo el cuidado de otros menores• Evitar la vía pública como espacio de juego• No soltarles la mano al transitar por la vía públicaFuente: Dirección General de Tránsito Municipal

