Omite Fiscalía acusar a MP de peculado

La Fiscalía General del Estado Zona Norte omitió presentar en tiempo el escrito de acusación —que da pie a una sentencia o a una salida alterna al proceso— en el caso de la exfiscal de esa corporación Claudia Carreón Orozco, señalada como presunta responsable del delito de peculado por haberse apoderado de un monto superior al millón y medio de pesos proveniente de las fianzas que recibía con motivo de su función.En julio de 2013 a Carreón Orozco se le formularon cargos por el delito de peculado dentro de la causa penal 1593/13. En esa ocasión una agente del Ministerio Público indicó que su compañera presuntamente se había apoderado de un monto superior al millón y medio de pesos, durante el periodo de 2010 a 2013.El pasado 29 de julio se cerró el periodo de investigación y el Ministerio Público (MP) contaba con diez días hábiles para presentar un documento que permita el avance del proceso hacia una sentencia o la finalización a través de los mecanismos que prevé la ley. Sin embargo, incumplió así lo denunció el abogado defensor de Carreón quien pidió que el caso fuera sobreseído por la inanición del MP.Ayer el abogado Juan Manuel Arellano, evidenció que el 28 de julio la agente del MP Lluvia Márquez Ramírez presentó un oficio para dar por cerrada la investigación y el Tribunal dio por recibido el 29 de julio y a partir de ahí comenzó el conteo de los diez días.El defensor le pidió al juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, que cerrara el proceso penal a Carreón porque no se ha cumplido con el debido proceso y le recordó que el Código Nacional de Procedimientos Penales ya prevé que cuando el MP no presenta la acusación a tiempo la consecuencia va a ser el sobreseimiento y le indicó que esta figura se debe aplicar a su representada porque le beneficia.En su turno, el fiscal Javier Guerrero Olivas, dijo que el Código Penal del Estado de Chihuahua que estaba vigente al momento en que presuntamente la ahora exfiscal cometió el delito no establece ninguna sanción para el incumplimiento en la presentación del escrito de acusación.Además aseveró que no es viable sobreseer la causa penal 1593/13 y dio a conocer que unos minutos antes de que iniciara esa diligencia se había presentado la acusación.Al final el juez rechazó la petición del defensor, por lo que el proceso penal continuará su cauce.Ayer la acusada no compareció a la diligencia. Ella enfrenta el proceso penal en libertad, sujeta únicamente a presentarse cada mes a firmar. (Blanca Carmona / El Diario)

