Hoy a las dos de la tarde se cerrarán las compuertas de la presa Internacional y el agua rodada dejará de correr por la Acequia Madre, informó Miguel Núñez Nava, jefe del Distrito de Riego 09 de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).A causa de las lluvias, ya casi no se está derivando nada al canal juarense y por ello se tomó la decisión de adelantar el cierre oficial, agregó.Se solicitó ante la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) adelantar el cierre, informó.Esto se debió a que ya está atendida la demanda de riego y, adicionalmente, ante las lluvias que se registraron el martes, así se acordó hacerlo, expresó.“Se acordó con los directivos de los diferentes módulos de riego pedir ya el cierre, porque el agua ya no se estaba utilizando de manera adecuada”, añadió.El agua rodada y los escurrimientos que se generan en la zona urbana hicieron que circule por los canales más agua que la demandada, dijo.Las lluvias comprendieron desde Ciudad Juárez hasta el municipio de Praxedis G. Guerrero, con una precipitación de 38 milímetros, aproximadamente, comentó.Eso significa un riego y con eso ya no se requiere un volumen adicional, agregó.Además, todavía los canales están operando con las aguas residuales, las de tratamiento, y con esas se va a sacar la demanda que llegara a presentarse en los próximos días, informó.Con base en todo lo anterior, las compuertas de la presa Internacional se cerrarán hoy 9 de septiembre, a las dos de la tarde y dejará de correr el agua en la Acequia Madre, expresó.Datos de Conagua indican que este ha sido el mejor de los últimos cuatro años en materia de disponibilidad de agua para riego agrícola, y además, las lluvias representaron un recurso adicional.En el 2013 se recibieron apenas 4.6 millones de metros cúbicos de agua del tratado internacional de 1906, en el 2014 fueron 22 mil 107, en 2015 la cantidad subió a 43.6 y para este año se tuvo una asignación de 57 mil 357 millones de metros cúbicos. (Horacio Carrasco / El Diario)

