Temen más derrumbes

Norma Escárcega, su esposo y sus hijos, pasaron mala noche después de pasar todo el día tratando de lavar sus pertenencias que quedaron prácticamente inservibles al entrar el agua pluvial a su casa, ubicada en la colonia La Cañada.Ayer los niños no fueron a la escuela porque carecían de zapatos y ropa seca. Todo se dañó.“Pasamos la noche con mucho miedo de que volviera a llover. Hasta el momento nadie nos ha ofrecido ayuda, si no fuera por los vecinos que nos han auxiliado no sé qué haríamos”, dice la madre que señala la barda de madera que construyó con material donado por los vecinos.El socavón de la calle Paseo de la Cañada provocó que el agua buscara una salida natural y llegó con tal fuerza a los patios de cuatro casas que derribó las bardas. Los dueños de las fincas optaron por abrir las puertas y que el agua saliera por la sala.“Hasta ahorita solo vino un inspector de Protección Civil Municipal y nos dijo que le corresponde a Obras Públicas ver qué se puede hacer, pero no ha venido nadie más, la calle ya no está acordonada y pasan los carros sin medir el riesgo”, dice la madre de familia.El miércoles por la mañana los vecinos acordonaron la calle para evitar el paso de peatones y automóviles, pero eso generó molestia y pese al grado de riesgo por encontrarse parte de la calle y la banqueta sin soporte alguno, el tránsito continúa abierto.“Lo único que nos han dicho es que no hay dinero para reparaciones y pues a ver cómo le hacemos”, agrega Norma, preocupada por la pérdida de su patrimonio.“Apenas había sacado mi refrigerador en abonos en la mueblería, espero que sirva”, menciona compungida.Ayer el Gobierno Municipal analizaba solicitar el Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), luego de las recientes lluvias que provocaron daños en diversos sectores de la ciudad.Efrén Matamoros Barraza, director de Protección Civil, realizó un recorrido desde la madrugada del miércoles y la mañana del jueves se sumó el presidente municipal Javier González Mocken.“Estamos haciendo un recuento de daños para poder darle apoyo a las familias afectadas por las lluvias, pero lo más urgente lo estamos reparando. Respecto al Fondo Nacional, estamos evaluando eso porque hay que ir documentando para presentarlo a la Secretaría de Gobernación”, dijo el alcalde.El reporte de Protección Civil refiere que las áreas más afectadas con las lluvias fue el sur de Juárez, aunque también se presentaron daños en el sector poniente, por el área de Anapra y Arroyo de las Víboras, donde se desvió la corriente de agua y causó daños patrimoniales en algunas viviendas.González Mocken dijo que también se analizan el deterioro de las calles a causa de las precipitaciones para reparar las vialidades afectadas, ya que para recibir el fondo nacional, es necesario que la ciudad sea declarada con emergencia.La Dirección General de Obras Públicas informó que dará prioridad a las avenidas primarias en los trabajos de reparación de calles dañadas.Jorge Vázquez Guzmán, el titular de esa dependencia señaló que las vialidades que sufrieron mayores daños son la Manuel J. Clouhthier, Óscar Flores, el bulevar Tomás Fernández, entre otras. (Con información de Juan de Dios Olivas / El Diario)

