Tras la lluvia, una odisea transitar por Juárez

Calles inundadas, despedazadas, con baches visibles y de ‘sorpresa’, además de socavones, son los obstáculos que los automovilistas tienen que sortear tras las lluvias.Es el caso de Sergio Rueda, quien conducía ayer por la mañana por la avenida Ramón Rivera Lara. De repente, casi al llegar al cruce con Tecnológico, su auto cayó en un bache ‘sorpresa’ que estaba bajo un megacharco que hacía imposible verlo y esquivarlo.Ahí se le averió el tubo de escape de su Almera 2003.“¡Son unos cráteres bárbaros que no se ven porque están llenos de agua… hay que protestar porque esto es muy grave”, decía indignado.El Diario ha documentado en los últimos días las afectaciones de las recientes lluvias que van desde calles y colonias inundadas e incomunicadas, hasta avenidas tapadas por el lodo, repletas de baches y la multiplicación de socavones. Sólo entre miércoles y jueves surgieron seis más, de acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.Sergio contó que molesto por el daño a su Almera, dejó ayer el vehículo estacionado cerca del incidente para regresar a su vivienda, abordar otro y luego documentar el hecho para reclamar a Municipio.Dijo que en el camino, ya a bordo de otro vehículo cayó en un hoyanco más que tampoco pudo observar ni prevenir porque también estaba cubierto de agua, lo que le costó una de las llantas que se reventó con el golpe.El médico que pretendía llegar a tiempo a su trabajo en un hospital privado de la ciudad, no pudo continuar su marcha hasta que reemplazó el neumático averiado, pero este último también se arruinó al pasar sobre ¡un tercer agujero! sobre la avenida Insurgentes.“Fueron tres incidentes en menos de tres horas”, se lamentaba Sergio tras protestar por las malas condiciones del pavimento y los daños materiales, económicos y pérdida de tiempo que le costaron.Se contactó a funcionarios del área de Comunicación Social del Municipio para conocer el número de reclamos que acumula la presente administración por autos averiados en baches, pero hasta el cierre de esta edición no proporcionó información.Sin embargo, de acuerdo con archivos periodísticos, casos como el de Sergio se registran todos los días y son los mismos ciudadanos los que exhiben hasta en redes sociales las afectaciones que los baches o socavones les causaron a sus vehículos y a su persona.Pocos han llevado hasta el Municipio sus reclamos, pero el último fue febrero cuando dos personas le demandaron la compostura de sus vehículos por haber resultado perjudicados tras caer en baches.La postura del Municipio, dijo entonces el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, es que quienes se sientan afectados presenten sus reclamaciones en la oficina de la Dirección Jurídica, pero no se ha sabido que se resuelva algún caso. (Fernando Aguilar/El Diario)

