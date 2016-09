Decomisa PGR 35 máquinas tragamonedas

Cargando

Unas 35 máquinas tragamonedas fueron decomisadas ayer por agentes federales, al parecer en cumplimiento a una orden de cateo efectuada en un establecimiento comercial ubicado en la avenida De Los Aztecas.Alrededor de las 13:30 horas elementos de adscritos a la Delegación Chihuahua de la Procuraduría General de la República (PGR) apoyados por efectivos de la Policía Federal (PF) irrumpieron en el centro comercial Azteca con domicilio en la vía De Los Aztecas a la altura de la perimetral Carlos Amaya y notificaron que contaban con una orden para ingresar al inmueble e inspeccionar.Luego comenzaron a enumerar las máquinas y después las sacaron del local comercial para subirlas a los vehículos oficiales. No se reportó que hubiera personas detenidas.Datos oficiales establecen que las denominadas maquinitas tragamonedas están expresamente prohibidas y penadas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos y su reglamento, por lo que la Secretaría de Gobernación no otorga ningún permiso que ampare su funcionamiento.Al parecer estas máquinas entran de forma ilegal al país y una vez internadas se arman.De acuerdo a datos periodísticos, al año pasado a nivel nacional la operación de estos artefactos dejaron ganancias de entre 500 a 600 millones de pesos a la semana y sin que los operadores pagaran impuestos.Ayer el personal de Comunicación Social de la Delegación local de PGR dijo no tener información sobre este cateo.

