Piden leche materna para bebé de mujer ejecutada

La pequeña Yamilet, quien nació por medio de una intervención quirúrgica mientras su madre fallecía a causa de un disparo en la cabeza el pasado 27 de agosto, se convirtió en la primera beneficiaria del banco de leche materna instituido en el Hospital de la Mujer.No obstante, la bebé que carece de una madre que la alimente, se enfrenta al inconveniente de que no hay aún suficientes donantes, por lo que requiere apoyo de la comunidad.El sábado 27 de agosto, María Ana Ávila Zaragoza con 34 semanas de embarazo llegó herida de gravedad al hospital General al haber recibido un disparo en la cabeza. Los médicos trataron de salvar su vida, pero no lo consiguieron. Ella murió.Unos minutos antes de que la mujer de 23 años falleciera, los médicos lograron salvar a su bebé.José Antonio Pérez Romero, director de ese hospital donde se encuentra internada la menor, dijo que aunque sobrevivió al ataque armado, Yamilet se enfrenta ahora a la mala noticia de que, con sólo tres donantes dispuestas a proveer al banco, no hay leche suficiente para alimentarla.Familiares de la pequeña apelan a la buena voluntad de las mujeres para que le entreguen a la institución un poco de leche materna, la que le ayudará a salir de cuidados intensivos donde se recupera del síndrome de dificultad respiratoria.El director del Hospital de la Mujer explica que el exhorto se dirige a las lactantes que tengan un excedente en su leche, quienes pueden presentarse en ese sanatorio o llamar al teléfono fijo (656) 611-5260 o al celular (656) 215-2257.De acuerdo con el médico, lo ideal es que acudan al hospital para que ahí reciban una capacitación sobre cómo extraerla, un procedimiento que después podrá ser realizado ahí o en la propia casa.Al consumir este producto natural, las probabilidades de Yamilet de recuperarse con mayor prontitud aumentan, pues le ofrece “toda la energía y los nutrientes que necesita durante sus primeros meses de vida”.El reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) indica que el deceso de María Ana se produjo a las 02:18 horas del domingo, tres horas después de haber sido internada, debido al ataque del que fue víctima en la colonia Eréndira.“La paciente, al ser víctima de proyectil de arma de fuego, llega con vida al Hospital General”, explicó el doctor. “Inmediatamente comienza una coordinación para realizar la cesárea en el Hospital General pero con ginecólogos del de la Mujer”, explicó. (Fernando Aguilar / El Diario)• Acude al Hospital de la Mujer, o bien• Llama al teléfono (656) 611-5260 o al celular (656) 215-2257

