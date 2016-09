Amagan con paro en Hospital de la Mujer

Apunto de entablar el segundo diálogo con las autoridades este viernes, trabajadores del Hospital de la Mujer amagan con hacer un paro de labores si el Gobierno del Estado no cumple con el aumento de sueldo que les prometió.Una empleada, quien pidió no ser identificada por temor a represalias, afirmó además que se sienten cansados de que no haya ni material ni suficientes medicamentos para atender a las mujeres embarazadas y de que la respuesta que se les otorga alude a la falta de liquidez de la administración.“La semana pasada hubo un diálogo en el que definitivamente nos dijeron que no, que no hay dinero y no hay dinero”, aseguró la mujer. “Ellos prometieron un aumento de sueldo y no lo cumplieron. En junio se prometió todo eso. En agosto se iba a regularizar casi a la mayoría del hospital, pero se negaron. Dijeron que no había dinero”.El Diario le solicitó al área de Comunicación Social de la Jurisdicción Sanitaria II una postura respecto a este señalamiento, pero hasta el cierre de esta edición, personal que ahí trabaja sólo había informado que mañana será esta segunda reunión entre los inconformes y los representantes del Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).También visitó las instalaciones del sindicato localizadas en el Hospital General para conocer si estas demandas también prevalecen al interior de esa institución, pero el delegado, afirmó la recepcionista, se hallaba en una junta.Los empleados del Hospital de la Mujer se quejan de que, de los tres bloques en que se dividió al personal para el aumento de su sueldo, sólo el primero lo recibió.“Se homologó al primer bloque y al segundo, que le tocaba el 31 de agosto, no nos llegó nada, que porque el Gobierno no tiene dinero. Eso más que nada es lo que estamos peleando: ¿por qué no se homologó al siguiente bloque? No es posible que unos estén ganando muchísimo más y otros menos”, dijo.El viernes pasado, médicos y enfermeros que trabajan para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal) se congregaron ayer a las puertas de la dirección del Hospital de la Mujer para exigirle al Estado prestaciones, aumentos salariales, reconocimiento de antigüedad y que se les otorgue su base de trabajo.Fueron al menos 50 los que se reunieron ahí, mientras una comisión que representaba a los afectados dialogaba con directivos de la Secretaría de Salud estatal y les entregaba un pliego petitorio, que el jefe de atención médica del Ichisal, Carlos Tarín Villamar, se comprometió a enviarle al secretario de Salud, Pedro Hernández Flores.El Ichisal es un organismo desconcetrado que forma parte de esta última dependencia junto con el Seguro Popular y Servicios de Salud de Chihuahua.