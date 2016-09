Dan 50% de descuento en testamentos durante septiembre

Es más económico realizar un testamento y así ahorrarse conflictos o problemas sucesorios, y en septiembre el trámite ante los notarios públicos tiene hasta un 50 por ciento de descuento.Francisco Burciaga Molinar, presidente del Colegio de Notarios Públicos del Distrito Judicial Bravos, explicó que en promedio en este mes el testamento público abierto tiene un costo de dos mil 320 pesos, y el resto del año es de arriba de cuatro mil pesos.Expuso que el programa “Septiembre mes del Testamento”, que ya tiene 10 años, tiene el objetivo de que los ciudadanos prevengan y dejen establecido quien o quienes heredarán sus bienes.El trámite se puede realizar en cualquiera de las 32 notarías públicas del Distrito Bravos, a donde el interesado debe acudir con tres testigos que no sean familiares.“Otra de las ventajas es que la persona que firma el testamento lo puede modificar o cambiar totalmente en caso de cambiar de opinión conforme avanza el tiempo”, anotó Burciaga.El costo del documento no es tan alto, en relación a los problemas que soluciona, “porque acudir a un juicio sucesorio implica pagar a un abogado que se encargue de llevar el juicio y el tiempo que dura en proceso legal”, comentó.El presidente del Colegio de Notarios Públicos expuso que por lo general en este mes se realizar de 600 a 700 testamentos en esta ciudad, y aunque no se alcance a realizar el trámite, se agenda para las semanas siguientes, respetando el descuento de septiembre.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.