Echan al drenaje… ¡hasta cobijas!

Una cobija fue sustraída del sistema de alcantarillado de aguas negras en la colonia Altavista, donde el drenaje estaba taponeado además con tierra y brotaba al exterior; además de este objeto se han encontrado piedras y basura, dio a conocer la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS).Estos desechos sólidos dañan la infraestructura y es cuando se llegan a presentar las fugas en la red de drenaje, además de que la tubería se va desgatando más rápido, expuso la vocera del organismo, Adriana Gutiérrez.Anualmente se sustraen unas 300 tapas de las alcantarillas, las cuales deben reponerse por el organismo, explicó la funcionaria.Anotó que el personal de la descentralizada tarda semanas tan sólo para desazolvar o retirar un metro cúbico de lodo, tierra y basura que ya entró a los colectores.Por esta situación y por el bien de toda la población, exhortó a respetar las tapas de las alcantarillas, y no abrirlas o llevárselas, ya que la función de estas piezas es evitar que la basura entre al sistema de colectores del agua residual, explicó.“El sistema de alcantarillado sanitario está diseñado para solventar el flujo del agua residual, no la pluvial, por lo que una medida urgente es que durante la lluvia no se levanten las tapas de alcantarilla y mucho menos se retiren”, señaló la funcionaria.La Ley Estatal del Agua faculta a los organismos operadores a sancionar a quienes alteren la infraestructura hidráulica sin autorización, las multas pueden oscilar entre 100 y 500 salarios mínimos, que equivalen de 7 mil 304 pesos a 36 mil 520, de acuerdo al artículo 88 fracción VI y el 89 fracción XVI.Sin embargo más allá de acciones coercitivas, se conmina una vez más, a no manipular las tapas de alcantarilla a fin de inhibir brotes de agua residual en la vía pública y sobre todo para evitar daños personales, manifestó la portavoz de la JMAS.“Es importante señalar que en casos de dolo o reincidencia en el uso inadecuado de las instalaciones hidráulicas, la JMAS aplicará las sanciones que la Ley le faculta. Se prohíbe levantar, abrir o quitar las tapas del alcantarillado así como sustraerlas para llevárselas”, anotó.Con las últimas lluvias, únicamente en la zona del Arroyo de las Víboras, Arroyo del Mimbre, de la avenida Bernardo Norzagaray y del viaducto Díaz Ordaz, se han acumulado entre 20 y 40 metros cúbicos de basura, lodo y tierra, y esto impide que fluya el agua del drenaje, expuso Gutiérrez.El trabajo de desazolve es permanente, pero la presencia de lluvia en la región, la falta de un sistema alterno de drenaje pluvial y la ausencia de hábitos hacia el uso adecuado del drenaje sanitario complican y encarecen las labores, indicó.Ante esta situación, se exhorta a la comunidad a no tirar basura al drenaje, limpiar el frente de los domicilio; barrer la basura, así como quitar el lodo y tierra.También evitar levantar o llevarse las tapas de las alcantarillas.“El punto de no tomar ni levantar las tapas de alcantarilla es medular ya que esta pieza del sistema, evita que la basura entre y tape las líneas”, señaló el director Técnico de la JMAS, Manuel Herrera Mercado. (Araly Castañón / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.