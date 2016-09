Llegan a la Canaco denuncias vs federales

El temor de ser secuestrados o extorsionados, ha llevado a tres de los socios de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) a denunciar el hostigamiento de la Policía Federal, dependencia con la cual se tiene programada una reunión para ver la situación.De acuerdo con el presidente de la organización Alejandro Ramírez Ruiz, los efectivos han realizado visitas a bares asociados —concentrados en el Centro de la ciudad— para pedir datos personales de los trabajadores.“¿Quién es el dueño? ¿A qué horas vienes? ¿Cuántos empleados? Son las preguntas, son situaciones que no son normales, y obviamente hay temor”, comentó.Ramírez Ruiz comentó que la semana que entra ya se tiene programada una cita con los titulares de Policía Federal. Me llegó una carta de la institución, donde querían ellos una reunión de trabajo ver qué temas hay”.Con respecto a esta situación afirmó que ya se ha notificado a las autoridades y se tiene registro del número de patrullas involucradas en estos hechos.Con respecto a las denuncias de actos de extorsión por parte de la Policía Federal, los dirigentes de las asociaciones comerciales informaron que en Juárez ya se tiene experiencia de este tipo de actos, por lo cual solicitaron la atención de irregularidades.El presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jesús Andrade Sánchez, dijo que hasta el momento no han registrado extorsiones en su agrupación, sin embargo, aclaró que se encuentran levantando un sondeo entre sus miembros para conocer si se han registrado este tipo de delitos.Por otra parte, solicitó una investigación a las autoridades federales para identificar si en realidad las personas implicadas en los actos de extorsión son verdaderamente integrantes de la corporación.Jorge Bermúdez Espinosa, presidente de Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) reprobó su presencia y su presunta actuación, luego de su llegada para apoyar los operativos de seguridad pública. “Mejor que nos dejen como estábamos”.En relación a estas presuntas extorsiones, dijo que es necesario que la población y los comerciantes denuncien para que sean investigadas.

