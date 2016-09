Pide MP cerrar proceso contra acusado de extorsión

El Ministerio Público (MP) adscrito a la Fiscalía General del Estado Zona Norte pidió el sobreseimiento del proceso penal que inició en contra de un hombre a quien acusó del delito de extorsión y mantuvo preso desde el año 2014.El lunes pasado un fiscal estatal dijo que no estaba localizable la víctima y no contaba con pruebas suficientes para probar que Héctor Alejandro Saucedo Flores cometió una extorsión y le pidió al juez Andrés Barrera Rubio que se cerrara el proceso penal instaurado bajo la causa penal número 622/15 y que avanzó hasta un juicio oral identificado como 200/15.El MP es el único facultado por la ley para pedir un sobreseimiento y ante esa petición el titular del Tribunal de Enjuiciamiento, Barrera Rubio, decretó el sobreseimiento y ordenó poner en inmediata libertad a Saucedo Flores.La tarde del lunes debió recobrar su libertad el exonerado, ya que en la misma diligencia el MP y la defensa renunciaron a recurrir el sobreseimiento.De acuerdo a los datos oficiales, Saucedo Flores había cobrado cinco mil dólares de extorsión al dueño de una inmobiliaria. Los hechos presuntamente sucedieron en marzo del 2014 cuando la víctima recibió un mensaje intimidatorio en las instalaciones de su empresa, ubicada en el fraccionamiento Jardines del Lago.En la misiva, al afectado le pedían seis mil 500 dólares para no hacerle daño a él, a su familia y al negocio. Por lo que aceptó una negociación y se pactó la entrega de 5 mil dólares, para el 14 de marzo a las 17:00 horas.

