Chocan autoridades por anuncios móviles

Mientras el secretario del Ayuntamiento dijo que le corresponde a la Dirección de Tránsito regular la circulación de los ‘camioncitos’ que exhiben anuncios móviles, la dependencia vial señaló que no ha recibido instrucciones para hacerlo.Jorge Quintana Silveyra, indicó que poner en orden estos vehículos, considerados un peligro y obstrucción para los automovilistas, no se trata de una cuestión de Desarrollo Urbano, sino de Tránsito.Expresó que la dependencia vial y las empresas propietarias de este tipo de anuncios deben acordar horarios para circular, mínimos y máximos de velocidad y lugares adecuados para estacionarse.Sin embargo Tránsito espera se formalice la instrucción del Ayuntamiento para intervenir, señaló su portavoz, Erika Marmolejo.Explicó que el reglamento no establece mínimos de velocidad, solamente obstrucción de la circulación, pero subrayó que en el caso de los camiones no se da esa infracción porque van en movimiento a una velocidad promedio de 40 kilómetros por hora.Automovilistas denunciaron que se topan con frecuencia con vehículos de pantallas gigantes que invaden las avenidas a baja velocidad, e incluso que hacen paradas frecuentes para mostrar los anuncios.Antes las quejas, regidores y representantes de sectores exigieron poner en orden a estos “camioncitos” ya que consideran son un riesgo para los automovilistas porque pueden irse distrayendo viendo la publicidad.Sin embargo el Cabildo no ha tomado alguna acción para resolver el problema que representan para la movilidad de la ciudad, indicaron. (Juan de Dios Olivas / El Diario)

