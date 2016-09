Dudan ediles que se actúe vs empresas que hicieron malas obras

Regidores de oposición consideraron que el Municipio no actuará contra constructoras que hicieron malos trabajos de recarpeteo nuevo en vialidades que lucen llenas de baches, grietas y están desgranándose.“Es pasarse la bolita y no atender el problema que tenemos ahorita, las calles están destruidas por donde quiera que se vaya, se verá que están llenas de baches y se están desmoronando, es visible el daño”, indicó el regidor José Márquez Puente, integrante de la comisión de Obras Públicas.Esa cartera edilicia documentó que arterias como la López Mateos, Laguna de Tamiahua y Pérez Serna lucen deterioradas pese a que la carpeta asfáltica colocada en esta administración, debería durar hasta 10 años.El alcalde Javier González Mocken anunció que habrá una revisión al término de la cual se contempla el veto para las empresas que hicieron mal los trabajos, en este caso Gexiq e Ybasa.El secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra, indicó que la dependencia a su cargo, está a la espera de un dictamen de la Dirección General de Obras Públicas sobre las condiciones en las que se encuentran vialidades recarpeteadas en esta administración con la finalidad de determinar las sanciones.“Necesitamos un dictamen técnico de Obras Públicas para determinar si se funda el ejercicio de las garantías.El procedimiento es que Obras Públicas inicie la revisión y entregue el dictamen a la Secretaría del Ayuntamiento para iniciar el procedimiento con las afianzadoras”, agregó.Explicó que se verificara si las compañías se apegaron a las especificaciones de calidad que se estableció en los contratos (por un monto de 120 millones de pesos), y en caso de que no, se ejercerán las garantías.Por su parte, el regidor Sergio Nevárez, reiteró lo señalado por integrantes de la fracción panista que dirige y afirmó que hay negligencia en la Dirección de Obras Públicas por no supervisar los trabajos.“Lo hemos señalado desde el principio de la administración, la característica del asfalto que aplican es soluble, cae una lluvia y se lo lleva. Me cuesta trabajo entender que se esté malgastando tanto recurso de la ciudadanía en obras de mala calidad; las mismas acciones y los mismos resultados, las mismas empresas, todo igual”, apuntó.

