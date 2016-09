Provoca protesta plan para incluir a discapacitados

Cargando

Autoridades de Educación pretenden cerrar el taller remedial de Lectoescritura y Matemáticas que se imparte en la Secundaria 3003 para integrar a los alumnos con diversas discapacidades a las clases regulares.Ayer un grupo de padres de familia se manifestaron en el exterior de las oficinas de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (SECyD) y afirmaron que sus hijos aún no están listos para tomar clases junto con los demás infantes.“Ellos en este taller remedial han aprendido mucho, ya saben leer y escribir pero no están preparados para las acciones propias de la secundaria”, explicó Gloria González, madre de dos estudiantes.Estas actividades educativas se realizan dentro del plantel, ubicado entre las calles Aguascalientes y Niños Héroes de la colonia Salvárcar.Actualmente acuden 15 menores con diversos padecimientos, que van desde ceguera, sordera y parálisis cerebral.González narró que hace un par de días, Guadalupe Badillo, inspectora de Educación Especial de la SECyD, les informó que el inmueble sería cerrado y que los 15 menores deben tomar clases con los demás alumnos.Mientras que los inconformes afirman que esto sería perjudicial y un retroceso en su aprendizaje, temen que sus hijos sean víctimas de burlas por tener capacidades diferentes.“Las maestras de la secundaria no están capacitadas para atender a todo su grupo y a nuestros niños que requieren de mucho mayor atención, lo único que van hacer es que aíslen y su autoestima caiga”, argumentó.Actualmente ellos toman clases con personal de la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER).Al concluir la protesta, los manifestantes entregaron a Juan Manuel Carmona, vocero de la SECyD, un documento firmado en donde dejaron ver su inconformidad sobre el posible cierre.El portavoz refirió que durante los siguientes días se buscará la postura de las autoridades de Educación Especial y determinar el motivo para buscar el cierre de esta modalidad.La mayoría de los asistentes a este plantel superan los 12 años y tuvieron un paso por el nivel primaria, en donde debido a su condición no obtuvieron un avance académico.“Pasé mucho tiempo en búsqueda de este taller y ahora que lo encontramos lo quieren cerrar, no se me hace justo y yo en compañía de estos padres no nos vamos a dejar”, puntualizó la mujer.Se prevé que durante los próximos días Educación emita una postura respecto a esta decisión. (Maricela Morones / El Diario)

