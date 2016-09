Inundan aguas negras el poniente

Cargando

Avenidas del poniente de la ciudad, como el viaducto Gustavo Díaz Ordaz, Arroyo del Mimbre, Arroyo de las Víboras, 16 de Septiembre, Arroyo Caborca y Matamoros, se convirtieron en ríos de aguas residuales por lo taponeos del sistema de drenaje tras las lluvias recientes.En la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), los reportes de fugas de drenaje se incrementaron 150 por ciento.Adultos, mujeres, niños y estudiantes que van a pie por estas vías tienen que caminar por las corrientes de aguas sucias y olorosas, mientras que los vehículos los salpican a su paso, y los habitantes cercanos tienen que aguantar todas esas molestias.Además, una de las vecinas de aquella zona de la ciudad, que habita en la calle Santa Teresa frente a una fuga de drenaje de la red de alcantarillado, aseguró que una cuadrilla de la JMAS que acudió ayer a reparar el problema, no llevaba equipo y la situación siguió igual.Gregoria Ayala Rodríguez, residente de la colonia Profesores Estatales y Federales, agregó que los trabajadores le dijeron que como no llevaban una motobomba no podían destapar la tubería, y que hoy no iban a laborar porque no tenían para la gasolina de los vehículos de la descentralizada.“Se me metió toda el agua sucia, todo el excremento, como la otra vez, y los trabajadores me dijeron que no podían destapar”, lamentó la vecina.Después de que se fue la cuadrilla de la JMAS, el patio y frente de su casa se inundaron de agua sucia que brotó por el resumidero exterior.Gregoria dijo que se volvió a comunicar al teléfono de reportes de la Junta y el hombre que contestó le dijo que ya no podían hacer nada y que mejor contratara a un plomero.En esa calle desde el 27 de agosto se registró una fuga y las aguas sucias empezaron a brotar por los resumideros de dos propiedades, una de ellas la de Gregoria.La vocera de la JMAS, Adriana Gutiérrez, aseguró que no hay desabasto de gasolina para los autos oficiales y que la descentralizada está dando prioridad a los reportes del sistema de alcantarillado.Dijo que iba a revisar lo que sucedió con ese reporte, desde la cuadrilla que acudió hasta la persona que contestó el conmutador.Con las lluvias, los reportes de brotes en el drenaje se incrementaron 150 por ciento y diariamente reciben unas 50 quejas que son atendidas por nueve cuadrillas, dio a conocer.En un recorrido realizado ayer en la mañana por el poniente de la ciudad, se observaron varias alcantarillas de donde brotaban agua negra que recorría varias calles, desde la colonia Siglo XXI que colinda con el Camino Real, hasta la Francisco Villa, a la altura de las compuertas del río Bravo.El agua pestilente iba por las calles José María de Agreda y Sánchez, Guerrero Negro, Arroyo Caborca, Pitiquito, 16 de Septiembre, Arroyo de las Víboras y Arroyo del Mimbre.“Siempre ha estado así, llueva o no llueva, pero llueve y se pone peor”, dijo Manuela Salas Alvarado, quien vive sobre la calle Arroyo del Mimbre que ayer era un afluente de agua negra.Indicó que cuando no corre el agua potable porque se revienta la tubería del sector, es el drenaje lo que pasa por el frente de su casa.“En tiempo de calor no halla uno ni qué hacer, el olor se mete a la casa, y a ¿quién le habla uno? No hacen caso, la Junta Municipal de Agua no viene, es un marranero. ¿Qué Gobierno tenemos que no hace nada? Esta es una calle principal”, comentó Manuela.En otra zona de la ciudad, en la colonia Industrial, otra fuga que corre de las partes altas del surponiente, va a dar a la calle San Francisco, hasta una alcantarilla que ayer estaba con la tapadera semiabierta.Lucero Ortiz Núñez, quien vive justo en el punto donde desemboca la fuga, explicó que cuando llueve el agua se estanca en la calle y ocupa el frente de unas tres viviendas, incluida la de ella.“Aquí siempre hay agua; o es la fuga, o es el dique, o llueve”, mencionó.Aseguró que ha habido ocasiones en que el agua verde ha durado dos o hasta tres meses estancada frente a sus hogares.“No podemos abrir mucho las ventanas, porque si las abrimos entra el olor, ahorita está bien para como se llega a poner cuando llueve”, mencionó a la vez que mostraba un charco negro con lodo alrededor de la alcantarilla.Dijo que se han quejado, pero la Junta dice que el problema es de la Dirección de Limpia y los de Limpia que es de la JMAS, “y ahí se la pasan”.La JMAS indicó que desazolvar un metro cúbico de lodo, tierra y basura que ya entró a los colectores tarda semanas, mientras que limpiar el frente de los domicilios sólo unos minutos.El presidente de la descentralizada, Antonio Andreu, dijo que por eso es necesaria la colaboración de la comunidad para cuidar el sistema de drenaje sanitario. (Araly Castañón / El Diario)