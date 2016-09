Vuelven extorsiones de federales

Actos de extorsión, intimidación y amenazas de agentes de la Policía Federal (PF), fueron denunciados por juarenses en la última semana.Un conductor del sistema de transporte Uber dijo que el lunes pasado fue detenido cerca de las 23:55 horas por elementos que lo amenazaron con arrestarlo bajo el argumento de que su servicio es ilegal. Sin embargo le propusieron liberarlo a cambio de dinero.“Los policías me querían llevar detenido, me pidieron dinero y les tuve que dar 250 pesos”, denunció el propietario de un auto Renault, quien pidió el anonimato.A la par comerciantes de un mercado popular ubicado en la colonia Chaveña denunciaron que policías federales se presentaron para, según ellos, “brindarles protección ante posibles extorsiones”.A cambio, los vendedores deben pagar en efectivo o con la mercancía que tienen a la venta.El Diario cuenta con un video del 3 de septiembre donde se observa una patrulla de la Policía Federal que circula por el Eje Vial Juan Gabriel, cargada de bicicletas y herramientas.El chofer de Uber que denunció extorsión dijo no haber podido tomar el número de unidad oficial, pues tenía mucho miedo.Agregó que en la patrulla viajaban dos elementos que incluso le tomaron fotografías a él y a su automóvil de trabajo.“Algo que me molestó es que los federales le tomaron fotos al vehículo y a las placas. (Yo no les tomé) porque todo pasó rápido y me estaban amedrentando. Lo que hice fue irme y ya no le presté el servicio al cubano, se quedó en la calle junto con los federales”, dijo.El conductor refirió que con este tipo de actos sólo se deja una mala imagen de la ciudad ante los visitantes, como en este caso, un extranjero.“Ellos (policías) vienen a proteger y a servir, no a extorsionar. Bastante estamos contaminados con tantas cosas, como para que vengan a hacer esas cosas”, denunció.Otra denuncia es la que hacen comerciantes del Centro Histórico, quienes aseguran que los agentes federales han estado preguntando por las identidades de los propietarios de varios locales.Teófilo Gutiérrez Zúñiga, comisario de la Policía Federal en Chihuahua, dijo desconocer las denuncias en contra de los elementos a su cargo.Pidió a la ciudadanía interponer su queja formal en contra de malos servidores públicos, pues aclaró, no tienen las atribuciones para solicitar información confidencial de la ciudadanía, por lo que puso a disposición de los afectados su número celular (33) 1265-95-56.“He visto unas notas donde hacen saber que personal de la Policía Federal está solicitando información confidencial de empresas o de empresarios. Esto no es correcto”, dijo el funcionario.Jorge Enrique González Nicolás, fiscal general del estado, anunció en conferencia de prensa que habrá una mayor presencia de las fuerzas federales en la frontera por el repunte de violencia, pero que ellos no están facultados para realizar arrestos.“No vienen a sustituir a las autoridades locales, vienen a apoyar y reforzar el trabajo momentáneamente”, dijo la semana pasada en esta ciudad.La presencia de la Federal y las quejas en contra de sus elementos conciden con la llegada el pasado 18 de agosto a esta frontera de Evaristo Jaso Galván, jefe de las Fuerzas Federales, quien en mayo de 2015 orquestó un operativo donde 42 personas fueron asesinadas en Tanhuato, Michoacán, y por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló uso de la fuerza excesiva y tortura.A raíz de esta designación que hizo la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), una maquiladora abandonada en la avenida Tecnológico fue habilitada para que el nuevo mando de la PF administre el control de las tropas en Ciudad Juárez.La Policía Federal no ha oficializado el objetivo de su nueva base de operaciones, pese a que El Diario ha solicitado esa información en reiteradas ocasiones.Con la llegada de Jaso Galván a esta ciudad se ha desplegado un mayor número de elementos de la corporación federal a los que se les ha visto realizar patrulleos aleatorios.Comerciantes, sobre todo yonkeros, refirieron que desde hace un mes han recibido la visita de agentes de la PF que se presentan para “ponerse a su servicio” o preguntar por precios de la mercancía que ofertan.El temor de los fronterizos radica en que en los años de mayor violencia en la ciudad, agentes de la PF fueron señalados y hasta sentenciados por extorsionar, robar y secuestrar a comerciantes y empresarios, consta en carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Procuraduría General de la República (PGR).Comerciantes que han tenido la visita reciente de los agentes comentaron que por el temor a sufrir algún tipo de agravio de parte de elementos de la corporación, prefieren despacharlos a puerta cerrada.“La verdad, cuando vienen yo prefiero atenderlos desde allá afuera. No vaya a ser la de malas”, dijo un propietario de un yonke en el Eje Vial Juan Gabriel.