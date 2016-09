Humedad desata alergias en primaria

Alumnos de la Primaria Lázaro Cárdenas padecen brotes de alergias y molestias estomacales debido a la humedad que se respira en las aulas, denunciaron ayer padres de familia y maestros que acusaron a las autoridades de incumplir sus promesas de reubicación.Además, mostraron las afectaciones en cinco salones que fueron construidos con adobe y que debido a las constantes precipitaciones dos de ellos tuvieron que ser inhabilitados pues su estructura ha sufrido daños considerables.Tanto padres como docentes se sienten olvidados, pues temen cada vez que comienza a llover porque la institución se inunda completamente al grado de suspender las clases.Este plantel está ubicado en el poblado de Loma Blanca, al oriente de la mancha urbana.Karla Guevara Vázquez, maestra de la escuela, expresó que las autoridades les han realizado múltiples promesas que hasta el momento no han sido cumplidas.“Nos dijeron que nos iban a reubicar y hasta el momento estamos igual”, mencionó.Explicó que ambas aulas fueron clausuradas por recomendación del personal de Protección Civil y actualmente sólo se utilizan como bodega.“Nos dijeron que en cualquier momento puede caerse una pared porque el adobe está remojado y Educación nos dio una aula móvil, pero tampoco está en buenas condiciones”, aseveró la entrevistada.Los salones móviles están colocados sobre madera que comenzó a desquebrajarse por las lluvias de la semana pasada.Los otros tres inmuebles presentan grietas en sus paredes y la madera del techo está hinchada por la lluvia y poco a poco se han ido desprendiendo en pequeños pedazos.“Estos los vamos a usar hasta que ya nos digan que los desocupemos, porque ahora sí, no hay a dónde mandar estos tres grupos”, dijo la maestra encargada.Mientras que las autoridades de Educación continúan con las gestiones para reubicar el plantel, cuatro menores resbalaron ayer en medio del lodo cuando se encontraban a la hora de recreo.“No son caídas de gravedad, pero de golpearse en la cabeza o algo peor nosotros tenemos que responder y la escuela no tiene la culpa de estar como estamos”, aseveró la docente.En el patio se percibe el olor a humedad y en algunas partes hay marcas de lama.“Ya ni pedimos nada a las autoridades, más bien pedimos que no nos llueva otra vez”, bromeó la entrevistada.Otra de las primarias afectadas con el temporal de lluvias pasado fue la Abraham Lincoln, ubicada en la colonia Lucio Cabañas, en donde se acumuló el agua en las canchas de futbol.En este caso, las autoridades del Departamento de Atención Ciudadana apoyaron para desazolvar la laguna. (Maricela Morones / El Diario)

