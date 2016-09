Donan unidad de transporte escolar a Samalayuca

El alcalde electo, Armando Cabada Alvídrez, entregó en comodato un camión de transporte escolar a los vecinos de Samalayuca, población del Municipio de Juárez, para que niños y jóvenes que acuden a escuelas a la ciudad se trasladen con seguridad.La unidad fue donada por Raúl Rodríguez Santillanes, presidente de la mesa directiva de la empresa Integradora de Transporte de Juárez (InTraJ) que agrupa a los concesionarios que operan el ViveBús en la ciudad, dio a conocer el próximo presidente municipal.El camión, del que no se revelaron marca y modelo, lo entregó Armando Cabada el sábado pasado a un grupo de vecinos de Samalayuca, quienes durante la campaña electoral le solicitaron gestionar el servicio de transporte para trasladar a sus hijos a escuelas en la zona urbana.“En aquella ocasión nos comprometimos a entregarles un camión, como lo vamos a hacer este día, este camioncito que, modesto si ustedes quieren, será una herramienta que les ayudará para llegar a Ciudad Juárez a las escuelas en las que actualmente están cursando”, dijo durante el discurso que dirigió a los habitantes de esa comunidad rural.Agregó que no pretendía “colgarse medallas que no le pertenecen”, por lo que públicamente anunció que el camión había sido donado por Raúl Rodríguez y su esposa, a quien sólo identificó como Rebeca.“Hay que reconocerlo a quien de manera altruista nos han apoyado con este tipo de proyectos, por eso les pedí al señor Raúl Rodríguez y a su esposa que nos acompañen… por el corazonsote que tienen”, mencionó en el discurso que dirigió a los vecinos y que ayer fue difundido a través de un video y un comunicado de prensa.Explicó que antes de entregarles el camión le “dieron una manita de gato” y aunque todavía tiene “detallitos” está en muy buenas condiciones, por lo que se comprometió a darle mantenimiento, mientras que los usuarios deberán contratar a un chofer autorizado para dar el servicio y pagar el combustible.De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la oficina de comunicación del ayuntamiento electo, Armando Cabada asumió el compromiso de llevarles un camión para facilitar el transporte estudiantil en esa localidad ubicada a unos 50 kilómetros de la zona urbana de Juárez.Ello, se informó, porque el servicio de transporte representa uno de los reclamos más antiguos de esa comunidad, por lo que se requería de una solución urgente.Al camión se le hicieron reparaciones mecánicas, tapizaron los asientos y se pintó con la imagen institucional que el excandidato independiente utilizó durante la campaña electoral.Se informó que la unidad se entregó con seguro de responsabilidad civil y esta misma semana les entregarán las placas para que lo empiecen a utilizar de manera inmediata.

