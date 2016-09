‘Ciudadanía debe pensar a quién elige como legislador’

Con respecto a la poca actividad legislativa de los diputados federales de Ciudad Juárez, Antonio Rivera, vicepresidente de la Asociación de Abogados, opinó que “es un trabajo muy pobre, y es precisamente ahí donde debe de pensar la ciudadanía de a quién elegir”.Rivera señala que los legisladores no están haciendo su trabajo en bien de la ciudadanía y éste ha sido muy escaso en cuanto a iniciativas de reforma.“Hay muchas reformas por hacer para bien de la frontera para eso se les eligió, se esperaba más de ellos. Nosotros tenemos una parte de culpa por que no les exigimos ni estamos pendientes de su labor ante la Cámara de Diputados”, expresó.Rivera mencionó que se le da poca difusión a las oficinas de enlace siendo que debemos estar atentos al trabajo legislativo sobre todo los abogados ya que se tienen muchas reformas e iniciativas por hacer, sobre todos en los temas de seguridad, en las leyes y la actuación de la autoridad judicial y de la propia Fiscalía.Agregó que hay que estar atentos a su trabajo desde que inician su labor legislativa y estar pendientes sobre qué fue lo que prometieron y qué fue lo que cumplieron.“Eso habla de una pobreza de nuestros representantes en la Cámara de Diputados: hay mucha problemáticas en esta ciudad que ellos pueden retomar para que se legisle sobre éstas”, opinó Laurencio Barraza, Laurencio Barraza Limón, director del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social.Dijo que el hecho de que sólo hubieran presentado tres iniciativas de reforma habla realmente de un trabajo legislativo pobre.“Esto nos habla de los perfiles y de lo que debe de hacer un diputado al momento de promover su voto, ofrecer una propuesta legislativa que realmente se debata y se conozca a profundidad por la comunidad, y que no sea un cheque en blanco, un cheque para que puedan ellos acceder a estos espacios de representación”, comentó.Agregó que se les vio muy activos en las campañas electores y no está ocurriendo así ahora en la Cámara de Diputados.“Todo el Congreso, los 500 diputados dejan mucho qué desear: en realidad con 32 diputados tendríamos para todo y ningún senador “, opinó Javier Cuéllar Moreno, decano del Colegio de Abogados Benito Juárez.Expresó que todo el Congreso es una casta parasitaria que vive a costa del dinero de los contribuyentes. “Deberían de eliminarse los diputados plurinominales y la Cámara de Senadores”.

