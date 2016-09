Exigen familiares pena máxima para presunto asesino de mujer

Familiares de Cristal Fernández Pinela –la estudiante de la Universidad Tecnológica que fue asesinada en el 2014 e inhumada de forma clandestina– se manifestaron ayer en el exterior de la “Ciudad Judicial” para exigir la pena máxima al presunto responsable, Alberto Isaac Hernández Campa, cuyo juicio oral inició ayer.Presuntamente el 9 de septiembre del 2014, Hernández golpeó a la víctima con un marro en la cabeza y luego la enterró en el patio de la casa de sus padres ubicada en la calle Rivera la Calera número 462 del fraccionamiento Riberas del bravo etapa V.“No nomás mató a mi hermana ha desbaratado a toda una familia, ya no es la misma unión, dejó a dos niñas sin su madre. Económicamente se batalla, luego ella era una mujer que no estaba enferma, estaba sana, tenía muchas metas, estudiaba y trabajaba, se acababa de graduar de técnico superior, el 9 de agosto se graduó y el 9 de septiembre este hombre la mató”, afirmó la hermana de la víctima, Eunice Fernández Pinela.“El temor que tenemos es que le den pocos años, aunque no hay ninguna prueba a su favor. Encontraron el vehículo con sangre de ella, ya lo había vendido a un yonke y fue recuperado, le faltaba el asiento del copiloto que ahí fue donde la mató… ellos habían estado casados y se separaron porque él le hizo tocamientos a la niña mayor, que sólo era hija de ella, después supimos que también tocó a la hija que procrearon ambos y ahora él está reclamando la custodia de la niña para sus padres”, detalló la madre de la fallecida María del Socorro Pinela González.Las hermanas y la madre de la víctima tienen miedo de que reciba una pena mínima, por lo que ayer colocaron mantas y declararon que se trata de una “escoria” que merece permanecer en prisión.Alberto Isaac está acusado de los delitos de homicidio con penalidad agravada y calificada así como inhumación clandestina en el juicio oral número 36/15 que inició ayer y donde el Ministerio Público (MP) pide una pena de 60 años de prisión.El primer testigo en comparecer fue el hermano de la víctima quien dijo que su familiar y Hernández Campa estuvieron casados hasta que su sobrina contó que Alberto le hacía tocamientos lascivos. El segundo testigo fue un compañero de trabajo del ahora procesado, él refirió que siempre observó una buena conducta por parte del sospechoso y que le daba un buen trato a Cristal.El juicio oral, a cargo de un Tribunal unitario encabezado por Andrés Barrera Rubio, va a continuar durante la presente semana. (Blanca Carmona)

