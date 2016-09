Viven entre aguas negras y pestilencia

Cargando

Durante diez días, habitantes de la colonia Profesores Estatales y Federales, ubicada al poniente de la ciudad, han vivido con los desechos del drenaje afuera de sus casas, después de que el agua residual se metió a sus hogares porque la tubería se taponeó con las lluvias de hace más de una semana.El sábado 27 de agosto el agua sucia inundó tres viviendas de la calle Santa Teresa, casi esquina con Mariano Borges.“A mi casa se metió, salió toda por las tuberías, con la popo y todo, por el resumidero de afuera”, contó Gregoria Ayala Rodríguez.En la dirección marcada con el número 892, se encuentran cinco propiedades de una sola familia, que están en la parte más baja de la calle, y ahí el drenaje brotó e inundó las dos propiedades que están al frente.Luego de que la sacaron sigue saliendo de las coladeras que tienen en el patio en común y ahora se encuentra estancada frente a los domicilios y en el acceso a las casas.En estos días, personal de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) que contesta las quejas de los usuarios les han dado dos números de reportes (531960 y 532666), pero aseguraron que las cuadrillas tenían mucho trabajo y que no sabían cuándo se iba a atender el problema.Por ese motivo recomendaron que ellos mismos colocaran tapones en el drenaje para evitar que siga emanando a sus domicilios.Sin embargo, a pesar de seguir esas recomendaciones y de colocar una cobija en el colector de la calle, el residuo negro sigue escapando y se estanca en al frente de la casa con el número 892.“Ya hemos puesto reporte, pero nos dicen que no pueden hacer nada porque tienen mucho trabajo que hagamos como podamos, que pongamos tapones en los tubos, es un problema porque si viera cómo huele feo a la hora de comer y todo eso”, afirmó Juan Rodríguez, vecino del lugar.Los habitantes de esas casas colocaron bloques, llantas y tablas para poder salir a la calle o entrar a sus propiedades, pero el olor putrefacto del agua negra tienen que aguantarlo día y noche.“La hemos sacado con botes y con manguera, con la bomba del aire, pero de todos modos no se acaba, se sigue incrementando el agua de los vecinos de arriba, de cuando se bañan y van al baño”, agregó Juan.La vocera de la JMAS, Adriana Gutiérrez, dijo que tienen varios reportes por la misma situación y que los están atendiendo conforme lo va marcando el sistema.Aseguró que la respuesta que dieron las telefonistas de la descentralizada a los vecinos no es la adecuada.Dijo que después de las lluvias este problema es muy frecuente porque los ciudadanos se roban las tapas de las alcantarillas o las abren y por ahí se mete basura o tierra al sistema que luego se tapa y empieza a brotar por las viviendas.En otro punto de la ciudad, en la colonia Azteca, un gran afluente negro recorre desde las calles Xochimilcas y Olmecas, unas cuatro cuadras.“Esta agua puede traer enfermedades y ya hemos presentado molestias estomacales, los niños no se pueden para allá en las bicicletas porque salpica y en la noche no se aguanta, y el aire lo tenemos apagado porque se mete más el olor a la casa”, contó Idaly Sánchez. (A. Castañón / El Diario)

