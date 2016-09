Presentan 700 viviendas humedad y daño en techos

Al menos 700 viviendas reportan daños en los techos a causa de las lluvias registradas esta temporada, dio a conocer el director de Protección Civil Municipal, Efrén Matamoros Barraza.“Es complicado tener cifra exacta porque hemos recibido llamados de varios sectores de la ciudad, pero sí tenemos alrededor de 600 a 700 viviendas dañadas”, agregó.“Hemos realizado recorridos para conocer las condiciones de las viviendas y encontramos algunas propiedades que sufrieron daños, sobre todo porque se gotean. Hay humedad dentro de las casas y esto incrementa la posibilidad de que se formen moscos y se hace necesario nebulizar”, dijo el especialista.A través de la coordinación interinstitucional el director de Protección Civil fue informado que la Secretaría de Salud ya realiza los operativos de nebulización, a fin de evitar que el encharcamiento de aguas pluviales favorezca la reproducción de moscos.Agregó que en los casos de las viviendas afectadas, serán las familias las que sufraguen la compra de material impermeabilizante, pues sólo en algunos casos la Dirección de Protección Civil Estatal o Desarrollo Social del Municipio puede aportar un poco de láminas o menajes.Matamoros Barraza dijo que las probabilidades de lluvia aumentan por las noches del martes y el miércoles, por lo que se puede incrementar el riesgo de trasmisión del agua a través de las goteras y afecte aún más las casas dañadas, por lo que se estará al pendiente de estas fincas.“No hay mucha oportunidad de que se seque la humedad o infiltre el agua estancada, tenemos riesgos por las goteras que es la mayor queja que hemos recibido y eso trae consigo el maltrato de menajes”, agregó el servidor público.Respecto a las condiciones de diques y pozos de absorción, el director de Protección Civil preciso que hay varios pozos que contienen agua y se han reportado encharcamientos.El punto más crítico fue en el fraccionamiento La Cañada donde se extrajo el agua y se vertió a la red de drenaje, mientras que en la vialidad que conecta a la Universidad de Durango fue reportado un encharcamiento.“Aquí el problema es que no tenemos bomba chica y vamos a ver si conseguimos una más chica para hacernos cargo”, precisó.Esperamos que el monzón de lluvia se termine el 16 de septiembre, pero no hay un control sobre la naturaleza, puede terminar antes o después, no lo sabemos. En esta temporada tuvimos un saldo favorable al no registrar pérdidas de vida ni lesionados, sólo daños materiales”, agregó.

