Exigen poner en orden a camioncitos de anuncios

Regidores y representantes de sectores exigieron poner en orden a los ‘camioncitos’ que exhiben anuncios móviles, ya que consideran son un riesgo para los automovilistas.“Estos anuncios que están de moda se tienen que regular, tiene que haber medidas específicas para que no tapen la visibilidad; para los guiadores es peligroso ya que pueden distraerse viendo la publicidad”, dijo el edil Julio Gómez.Señaló que estos vehículos han desatado las quejas de automovilistas debido a la baja velocidad a la que circulan.Agregó que los espectaculares móviles están de moda no sólo en Juárez, sino también en otras partes del país e incluso ha visto anuncios en motocicletas y bicicletas, sin embargo el Cabildo no ha tomado alguna acción para resolver el problema que representan para la movilidad de la ciudad.Para el también regidor José Márquez Puentes, este tipo de publicidad no debe permitirse, ya que dificulta el ya de por sí complicado tránsito vehicular.Dijo que deben intervenir las direcciones de Tránsito y de Desarrollo Urbano para poner orden, ya que a la primera le corresponde el tráfico vehicular, en tanto que los permisos para anunciarse corresponden a la segunda dependencia, aunque señaló que no tiene certeza si regula este tipo de publicidad.El Diario documentó que al circular por la ciudad, automovilistas se topan con frecuencia con vehículos de pantallas gigantes que invaden las calles más transitadas, se trasladan a 15 kilómetros por hora en donde la velocidad máxima es de hasta 60 kilómetros por hora y que hacen paradas frecuentes para enseñar su publicidad.Esta circunstancia ha desatado las quejas de guiadores debido a la baja velocidad con que son conducidos los también llamados espectaculares móviles –que son iluminados durante la noche– por distintos rumbos de esta urbe, donde se movilizan más de 520 mil vehículos al día.Según la Dirección General de Tránsito, en la ciudad no hay límite de velocidad mínima y, por lo tanto, no se les puede restringir ni sacar de circulación.Hernán Ortiz Quintana, coordinador de la asociación civil Ciudadanos por una Mejor Administración Municipal (Cimap), dijo en el Reglamento de Tránsito y Vialidad existe la posibilidad de que estos vehículos estén circulando sin que violen ningún reglamento, siempre y cuando traiga una aviso de que es un vehículo de baja velocidad.“Si no están rompiendo ninguna norma, ninguna ley, entonces es necesario que hubiera alguien que estuviera supervisándolos. Si es verdad que están entorpeciendo tanto el trafico vehicular, entonces lo que se tendría que modificar es el reglamento y esto corresponde a los regidores”, expresó.Señaló que los regidores deben de conocer perfectamente cuál es su trabajo y es preocupante que no sepan qué les compete o no. (Salvador Castro)