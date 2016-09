Inicia tercera semana de clases y aún faltan maestros

Autoridades de la Subsecretaría de Educación, Cultura y Deporte (Secyd) informaron que ya se concretaron el 90 por ciento de las contrataciones para el ciclo escolar 2016-2017.Sin embargo, aunque ya inició la tercera semana de clases, hasta el momento sólo se han contratado 20 de las 37 maestras de preescolar solicitadas, es decir, aún hay 17 grupos sin profesora a cargo.Una de las instituciones que solicitaban dos educadoras fue el preescolar Nueva Generación, ubicado en Álamos de San Lorenzo.La directora Ana Guadalupe Romero Chagoya, realizó una petición de rodillas para que le fueran enviadas las maestras que requería.“Luego de tanto exigir ya estamos completos”, indicó la encargada de la institución.En cuanto al nivel de primaria se mencionó que la contratación fue de 477 maestros que se harán cargo de diversos grados en 446 planteles distribuidos en toda la ciudad.Las autoridades de Educación informaron que no tienen un desglose de cuántos docentes recientemente contratados ya están en los salones, pero se destacó queson de varias partes del estado y por eso algunos aún no llegan a la ciudad.Aunque el período de contratación inició días antes de comenzar el ciclo escolar, al empezar las actividades estudiantiles en varias escuelas no contaban con la plantilla necesaria.Fue el caso de la primaria Fernando Ahuatzin, ubicada en la colonia Nuevo Hipódromo, en donde les faltaban cinco profesores.Se prevé que en el transcurso de la semana se instale la totalidad de los maestros, se explicó.Los directivos de los planteles que tenían la problemática, tuvieron que repartir a los alumnos que no tenían docentes en otros salones, también hubo casos de madres de familia que atendieron algunos grupos o de plano se les pidió a los padres no llevar a sus hijos hasta que Educación enviara personal.

