Atoran el tráfico anuncios móviles

Al circular por la ciudad, los automovilistas se topan con frecuencia con vehículos de pantallas gigantes que invaden las calles más transitadas, que se trasladan a 15 kilómetros por hora en avenidas donde la velocidad máxima es de hasta 60 km/h, e incluso que hacen paradas frecuentes para cumplir lo que sus choferes dicen es su misión: enseñar su publicidad.Esta circunstancia ha desatado las quejas de automovilistas debido a la baja velocidad con que son conducidos los también llamados espectaculares móviles –que son iluminados durante la noche– por distintos rumbos de esta localidad donde se movilizan más de 520 mil vehículos al día.“Dan mucha lata” y provocan que los ciudadanos se desesperen porque entorpecen la circulación, dice Alejandra, una conductora inconforme.La autoridad debería promover lo contrario, es decir, agilizar la circulación y tomar las debidas medidas para lograrlo, señala la mujer ”.La Dirección General de Tránsito indica que en la ciudad no hay límite de velocidad mínima y, por lo tanto, no se les puede restringir ni sacar de circulación.A su vez, la Dirección de Desarrollo Urbano, que regula la publicidad expuesta en espacios públicos del municipio da a conocer que ninguna de esas empresas tiene permiso para operar, ni lo pueden tener porque esa clase de publicidad no está contemplada en el Reglamento de Entorno e Imagen Urbana.Esa publicidad en pantallas gigantes es un renglón en materia que no se puede regular porque no está asentado bajo ningún reglamento, añade.Pese a este contexto que expone un problema de movilidad en una ciudad que ya de por sí padece numerosos conflictos en esta área, las autoridades aseguran que desconocen el número de empresas que prestan aquí ese servicio, cuáles son y la cantidad de vehículos con esa publicidad que tienen en circulación.Sin embargo, basta darse una vuelta por las calles de la ciudad para detectar que son al menos cuatro negocios locales que trasladan sus espectaculares móviles circulando por la ciudad: Big Media Group (BMG), Comunicadores Gráficos Creativos (CGC), Prime Time y Publicerías.Hay otras empresas que son foráneas y vienen a trabajar a esta frontera. Algunas de estas últimas, procedentes de México y Nuevo León, duran aquí varios meses exhibiendo sus anuncios y luego se retiran.No fue posible obtener la versión de esas empresas respecto a las quejas de los automovilistas.Arturo, uno de los choferes de estas unidades de pantallas gigantes, dice que con tal de ser vistos por la mayor cantidad de gente, “estorban” y “hacen lento el tráfico”, además de que obstruyen carriles, se estacionan donde sea y acaparan espacios públicos.La misión es “invadir las calles más traficadas”, asegura el hombre que pide reservar su identidad real para evitar problemas con su empleador.Así, es común que invadan los laterales del Paseo Triunfo de la República, algunas áreas de descanso de la avenida Lincoln frente a El Chamizal y a veces hacen “trenecito” todos con el mismo anuncio.Esto último provoca que se tenga un carril menos en las calles por donde circulan, que de por sí están muy saturadas, expresa Arturo.Hay algunos “más temerarios” que se suben a las banquetas cuando es posible y aumentan la luminosidad de las pantallas hasta deslumbrar, dice.Los choferes tienen la instrucción de circular y solo van y vienen, se paran en alguna lateral, luego regresan y ahí van otra vez, agrega.Lilia Irasema Aguirre Castañeda, directora general de Desarrollo Urbano del Municipio, dice que esas empresas “no tienen ninguna clase de permiso”.“No tienen permiso y no lo pueden tener”, pero no porque no se les quiera regular, agrega.Sucede que el Reglamento de Entorno e Imagen Urbana, que se aprobó en 2001 por el Ayuntamiento y se publicó hasta 2004 en el Periódico Oficial del Estado, es el que regula la publicidad y nunca ha recibido una modificación, informa.“En aquellos entonces no había esa clase de publicidad, entonces no estuvo contemplada en dicho Reglamento y hoy en día nunca se ha recibido una actualización”, expresa.Una de las empresas que desarrollan este tipo de publicidad ha intentado regularizarse en los últimos tres años y de hacer el pago de cualquier impuesto que tenga que hacer sobre sus pantallas, dice sin revelar el nombre y pese a que antes aseguró que no sabe quiénes son.“Aquí con nosotros, en Desarrollo Urbano, no hay ninguna regulación para ellos”, expresa.A causa de esto, no se tiene un padrón de esas empresas, ni se sabe cuántas operan en la ciudad, ni se sabe cuántos camiones con pantallas recorren las calles, dice.En 2001 no existía esa publicidad, la cual circula en la ciudad desde hace unos dos o tres años, agrega. La dinámica cambia en las ciudades.No se puede prohibir o restringir la circulación de esos vehículos con pantallas gigantes e iluminadas, dice el director general de Tránsito, Óscar Luis Acosta García.“Tenemos una situación allí en la que hemos analizado este tipo de camiones y su función”, agregó.La regla general para transitar dentro de la ciudad establece límites máximos de velocidad, pero no indica mínimos, informa.“Lo único que se les pide, como a todo tipo de vehículos, es que al circular a baja velocidad lo hagan por el carril de la derecha, pero el rebase deben hacerlo por la izquierda”, expresa.Aparte de estas dos cosas, no hay ninguna regulación que les sea aplicable en materia de vialidad, dijo.Un tercer aspecto es que se habló con las empresas para que bajaran la intensidad de la luz de sus pantallas, ya que pueden encandilar a los guiadores, agregó.Informó que todas las compañías aceptaron reducir el brillo e inclusive una de ellas no tenía reguladores y tuvo que instalarlos.Hay algunos que se suben en un punto elevado y ponen una luminosidad muy fuerte, entonces se actúa con especialistas que acuden con un medidor de lúmenes y se les controla, añade.El secretario del Ayuntamiento, Jorge Mario Quintana Silveyra, dice que esas empresas deben obtener una licencia de funcionamiento en Desarrollo Urbano y un permiso en Tránsito para circular a esa velocidad.También se debe establecer dónde pueden circular y dónde se pueden parar, pues el Gobierno debe proveer las medidas necesarias para garantizar el orden, expresó.“Hay un vacío legal, pero eso no implica que no los regulemos”, expresó. Es una instrucción que se dará a Desarrollo Urbano y a Tránsito.“Están generando problemas en la circulación y están obteniendo una ganancia, y no están pagando para tener por lo menos un permiso de comercio”, dice.“Entonces, vamos a revisar el caso para actualizarlo y vamos a ver si se incluyó ya en el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, agrega. (Horacio Carrasco)