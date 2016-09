Vinculan a 3 que se enfrentaron a policías

Los tres presuntos sicarios detenidos el pasado 27 de agosto en Infonavit Casas Grandes acusados de intentar asesinar a varios agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), fueron vinculados a proceso penal por los delitos de homicidio en grado de tentativa, daños y portación de armas de fuego.Mientras que la mujer que los acompañaba, Brenda Ruby Rodríguez, quedó en libertad al determinarse que ella no participó, no portaba armas, ni disparó. Únicamente viajaba en el vehículo de los civiles junto con sus hijos y se refugió en los asientos de atrás al lado de sus dos hijos.Los vinculados a proceso son Daniel Rodríguez Torres, José de Jesús Mota Andrade y Carlos Mora u Óscar Gutiérrez.Las cuatro personas fueron detenidas el pasado 27 de agosto a las 06:20 horas cuando viajaban a bordo de una camioneta gris Liberty que fue impactada contra la patrulla número 254 de la SSPM que circulaba sobre la avenida Tecnológico.Luego del choque los civiles huyeron del lugar y presuntamente en el trayecto uno o varios de ellos dispararon contra los elementos. La persecución terminó en las calles Carlos Dickens y Rómulo Gallegos cuando al parecer los civiles se rindieron y entregaron sus armas.Al ser sometidos a una revisión, al parecer a los ciudadanos se les encontraron una 9 milímetros con siete cartuchos útiles; una .45 con siete cartuchos útiles, una .40 con siete cartuchos y un rifle de asalto AK-15 calibre .223 con 23 cartuchos.Durante la audiencia de vinculación a proceso efectuada el sábado pasado, la defensa llamó a rendir declaración a los elementos que participaron en la aprehensión. Uno de los efectivos dijo no recordar nada y otro afirmó que después del impacto uno a uno los tres individuos bajaron de la Liberty y dispararon y ellos se protegieron en las puertas de la patrulla.Luego de varios impactos, los civiles gritaron que se rendían y bajaron las armas.

