Lo acusan de robar tienda; lo aprehenden

Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de un hombre acusado de haber robado más de 88 mil pesos a Coppel.Sin embargo, un Tribunal de Control le permitió al sospechoso Jesús Manuel Muñoz Verdugo enfrentar el proceso penal en libertad, condicionado únicamente a que se presente cada mes a firmar ante el personal de la Fiscalía de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales.Al formular cargos en contra de Muñoz Verdugo, una agente del Ministerio Público señaló que entre los días 20 al 31 de octubre del 2010 esta persona hurtó joyería valuada en total de 88 mil 913 pesos aprovechándose de que laboraba para la empresa en la sucursal ubicada en la calle Ugarte número 343 de la zona Centro.El hecho fue clasificado como robo calificado en términos de los artículos 208 fracción III y 211 apartados III y VIII del Código Penal del Estado de Chihuahua.En el primero se establece que cuando lo hurtado se exceda de mil veces el salario, la sanción será de cuatro a diez años de prisión y una multa de 200 a 500 veces el salario. Y el 211 indica que el castigo se agrava cuando se quebrante la fe o seguridad existente entre el sujeto activo y su víctima y se cometa en establecimientos comerciales de autoservicio utilizando el ocultamiento.Ayer la fiscal le solicitó al juez Alberto Ocón Campos la medida cautelar de prisión preventiva y el abogado defensor argumentó que esa medida era excesiva pues su representado tiene arraigo en la ciudad, no sabía que era buscado por las autoridades en otro domicilio donde no vive y no tenía antecedentes penales.Después de escuchar a ambas partes, el juez no aceptó la prisión preventiva y le preguntó a la fiscal si deseaba replantear la medida cautelar. Fue entonces cuando la representante social planteó que únicamente se le ordenara a Muñoz Verdugo que acudiera a firmar cada 30 días, petición a la que no se opuso el defensor. (Blanca Carmona / El Diario)

