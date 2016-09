‘Truenan’ regidores vs bacheo

Con asfalto desgranándose, baches, grietas y apariencia de haber sido pavimentadas hace varias décadas, así lucen vialidades de la ciudad reparadas y recarpeteadas hace sólo unos meses.El deterioro de las vialidades en diversos puntos de la ciudad fue documentado por regidores de la comisión de Obras Públicas, que destacan el material de mala calidad usado por las empresas que las repararon y a quienes exigen cumplir o las vetarán de nuevos contratos.“Vamos a hacer un reporte de esas vialidades que ya hemos revisado y están en malas condiciones para que se exija al contratista que las repare y haga bien el trabajo. Vamos a pedir que se les vete de nuevos contratos hasta que no cumplan con reparar lo mal hecho”, dijo el regidor José Márquez Puente.Recordó que el pavimento debe tener una duración de dos décadas, pero el aplicado en las vialidades ya presenta deterioro y no tiene más de tres años de haber sido colocado.Algunas de las avenidas revisadas son la Adolfo López Mateos, Laguna de Tamiahua y Rafael Pérez Serna en su tramo de San Lorenzo al bulevar Juan Pablo Segundo.Esas vías fueron trabajadas a finales de 2013 y principios de 2014, con pavimento de mala calidad que obligó al Municipio el año pasado a exigir repararlo a las compañías constructoras Gexiq e Yvasa que cobraron 120 millones de pesos por los trabajos.Sin embargo, nuevamente están en pésimas condiciones dijo el regidor José Márquez Puente, coordinador de la comisión edilicia de Desarrollo Urbano e integrante de la de Obras Públicas.“Se corroboró el daño que existe en esas vialidades, algunas de ellas fueron refresadas posteriormente y otra vez está el pavimento deteriorado, desgranándose y ya con baches grandes a raíz de las lluvias”, agregó.Señaló que condiciones similares de deterioro se detectaron en trabajos realizados por las mismas compañías el año pasado por un monto de 29.5 millones de pesos para recarpetear 122 mil 300 metros de calles del centro de la ciudad.Indicó que está en muy malas condiciones el pavimento nuevo colocado en la Ramón Corona, la Oro y la Bismuto, las cuales no tienen más de un año de haber sido asfaltadas.Márquez Puente indicó que la comisión de Obras Públicas revisará en los próximos días los trabajos realizados meses atrás en la avenida de Los Aztecas y Carlos Amaya al tiempo que exigirá a la Dirección de Obras Públicas vetar a las compañías de nuevos contratos hasta que reparen los daños provocados por la mala calidad de asfalto aplicado.“Una pavimento nuevo debe durar 20 años con algunos baches que se reparen y que se calafateen. Un fresado debe durar entre 7 y 10 años y ahorita el fresado está durando un año, año y medio”, refirió.En la revisión, además de los regidores participa un funcionario de la Dirección General de Obras Públicas, sin embargo, el titular de esa dependencia, Jorge Vázquez Guzmán ha declinado dar entrevistas a los medios de comunicación y revelar qué medidas adoptará. (Juan de Dios Olivas)

