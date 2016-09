Al regreso, dejan ruteros ‘plantados’ a asistentes

Fronterizos que el pasado sábado presenciaron el homenaje a Juan Gabriel se quejaron de que los camiones que los recogieron en el estadio 20 de Noviembre para llevarlos al evento no regresaron por ellos, aun cuando los choferes les aseguraron que sí lo harían.Yolanda Contreras, una de las afectadas, explicó molesta que mucha gente se quedó esperando el servicio de regreso alrededor de las 11:30 de la noche, en las sede del Obispado de Ciudad Juárez, ubicada en la calle Ignacio Mejía de la colonia Partido Romero.“Se expone uno a muchas cosas”, comentó la mujer. “Mejor le deberían decir a uno que a ver cómo le hace. Yo le pregunté al chofer cuando me iba a bajar que si me quería salir antes del evento lo podía hacer y me dijo que sí, porque los camiones iban a estar rotando constantemente”.Un día antes del homenaje, realizado en la casa del cantautor –localizada sobre la avenida 16 de Septiembre–, las autoridades informaron que brindarían el servicio de transporte mediante camiones que recogerían a los interesados en siete puntos.Estos lugares eran el estadio Benito Juárez, el Estadio Juárez Vive, la Presidencia Municipal, el gimnasio Josué Neri Santos, el Centro Cultural Paso del Norte y el Parque Central.La forma de operación fue similar a la que se puso en marcha durante la visita del papa Francisco a la ciudad.Sin embargo, como los camiones no regresaron, la familia de Yolanda Contreras tuvo que esperar al menos una hora sin saber cómo regresar al estadio 20 de Noviembre, donde habían estacionado su auto.Como veían que transcurría el tiempo y no llegaban, optaron por solicitar un auto de Uber.“¿Cómo es posible que nos hayan dejado así?”, cuestionó la mujer. “Nosotros no llevábamos niños, pero había gente que sí. En el obispado estaban como siete personas esperando. Me daba miedo llevar la bolsa, pero la llevé para guardar el celular. Si no la he llevado, ¿cómo pedimos el Uber? Nos dejaron así nada más”.