Vienen a La Frontera de todo el mundo

Originarios de Torreón, ni a Rodolfo ni a Josefina que afirman vivir un agitado estilo de vida les importó tener que conducir nueve horas sin descansos con tal de llegar a tiempo a Ciudad Juárez para presenciar un hecho histórico: el homenaje que el pueblo que vio crecer a Juan Gabriel le hizo anoche.Tampoco Claudia se fijó en el cansancio que le supuso manejar diez horas desde Colorado acompañada de sus padres y de sus hijos, pues era muy importante despedirse del divo de esta frontera por última vez.De no hacerlo, estos admiradores se habrían lamentado el no haberse permitido estar presentes en el cierre de todo un ciclo de vida, uno que el cantautor inició aquí hace décadas, cuando buscaba la fama en la avenida Juárez, y concluirá en la misma ciudad una vez que sus cenizas regresen este martes.“El viaje fue muy cansado, pero aquí estamos para despedir al Divo de Juárez con mucho amor”, comentaba Claudia la mañana previa al evento. “Vienen hijos, vienen nietos; viene mi mamá, mi hermano. Al señor Juan Gabriel lo conocemos por mi mamá desde que yo estaba chiquita”.Su madre, Bertha Alicia Martínez, ahora vive con ellos en Estados Unidos, pero nació y pasó sus primeros años en Ciudad Juárez.Por eso coincide en que el recorrido fue muy desgastante, pero resultaba necesario porque el ídolo fronterizo es también una leyenda para México a pesar, comenta, de que durante su juventud no gozaba de la prosperidad económica de la que disfrutaba antes de morir.Con ella y con Claudia viajaron Daniel, Mathew, Jacob, Luis Ángel y David López, así como Mathew, Lexes, Adrián y Armando Torres. Una numerosa familia que, aun cuando no disfrutan de la música de Juan Gabriel por igual, se dejaba contagiar del entusiasmo que prevalecía a unas horas del tributo.“¡Este homenaje está lindísimo porque es para un gran hombre!”, exclama Josefina al lado de su marido, Rodolfo Martínez. La pareja ha fincado su vida en aquella localidad coahuilense, pero siempre viene a Juárez cuando acontece algo espectacular.En este caso, lo espectacular, considera, fue la última despedida de los juarenses hacia el artista que representó en el mundo a la mayoría de ellos.“Yo creo que jamás me hubiera perdonado el no estar aquí con mi divo; tanto que lo quiero por su música, por todos los mensajes que todas sus canciones tienen y porque donde quiera que suena Juan Gabriel, ahí está presente Ciudad Juárez”, comenta la mujer, madre de tres hijos, dos de ellos trabajan en El Paso.

