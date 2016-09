Exhiben en Facebook a invasores de banquetas

A través de la red social Facebook, usuarios exhiben las obstrucciones en banquetas y la falta de accesos peatonales en las vialidades principales de la ciudad.En la página denominada “Peatones Heroicos”, que lleva mil 745 “me gusta”, diversas personas han comenzado a compartir fotografías de vehículos estacionados en banquetas y falta de rampas en las obras municipales.Se publicaron imágenes de vecinos que extendieron el patio frontal de sus viviendas hasta la banqueta y colocaron enrejado.También de negociaciones que no cuentan con estacionamiento para los clientes y permiten que coloquen sus autos en la zona para viandantes, y esto obliga a los transeúntes a caminar por la calle.Se muestra a madres de familia que usan los carriles de las vialidades como Adolfo López Mateos para poder transitar con carriolas.Además se muestran las irregularidades en las obras del Plan de Movilidad Urbana (PMU), en las áreas de tránsito de peatones, como escombro, cables de electricidad expuestos y espacios en construcción.Los seguidores de esta red han compartido imágenes en donde los accesos a las rampas para discapacitados están inundadas y no se pueden utilizar.Otro de los señalamientos es contra la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), cuyos empleados estacionan sus vehículos en una rampa que es parte de la banqueta de la avenida Insurgentes.En la avenida Óscar Flores Sánchez, hay una rampa para el acceso de personas con discapacidad, sin embargo, del otro lado de la vialidad no cuenta con la misma infraestructura.Según el Reglamento de Vialidad del Municipio, en el artículo 105, se destaca que las banquetas están destinadas al tránsito de los peatones.Se pide que las autoridades correspondientes tomen las medidas necesarias para garantizar la integridad física de las personas que por ahí caminen.También que lleven a cabo acciones para mantener esas áreas despejadas y libres de obstáculos.Una más de las denuncias es para la Coordinadora Municipal de Zaragoza, cuyos empleados colocan sus vehículos y no dejan espacio para el libre tránsito de las personas que caminan en la zona. (Maricela Morones / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.