Reportan en Las Almeras pozos de absorción saturados

Los vecinos del fraccionamiento Las Almeras se muestran inconformes ya que por lo menos dos de los pozos de absorción de la zona se encuentran saturados de agua.Aseguraron que el que está ubicado en el cruce de la calle Unesco y Haciendas de Orquídeas lleva casi todo el año con el líquido estancado y que durante las pasadas lluvias el acumulamiento aumentó considerablemente.Los diques lucen llenos de maleza, basura y llantas, los inconformes dijeron que son los mismos vecinos quienes tiran los deshechos.“Es mucho que el agua se quede tanto tiempo ahí, se hace lodo y ya no absorbe nada es por eso que solicitamos apoyo”, expresó el vecino.Explicaron que constantemente llaman al Cuerpo de Bomberos para que les desazolven el lugar pero que no han obtenido respuesta de parte de la corporación.Este fraccionamiento está dentro de la denominada “Laguna de Patos”, en donde constantemente se inundan e incluso el agua se introduce a las viviendas.En ese perímetro existen decenas de casas abandonadas mismas que son utilizadas como basurero de algunos vecinos.“La gente no cuida nada, de nada sirve que uno limpie si ellos ven cualquier oportunidad y echan de todo tipo de basura”, mencionó una de las residentes del lugar.Otro de los diques está ubicado entre las calles Poesía Indígena y Paseo de la Gloria y contiguo se encuentran algunas piezas de lo que fueron juegos infantiles.La entrevistada también destacó que debido a la humedad han detectado la presencia de animales como alacranes y diversas especies de serpientes.Solicitó el apoyo de las autoridades para fumigar y desazolvar algunos pozos; temen que algún menor caiga en esos lugares.“Les llama mucho la atención jugar ahí y a veces las mamás no están tanto al pendiente de ellos y yo a veces salgo y les digo que no jueguen cerca pero es imposible andar detrás de cada uno”, enfatizó.Además expresó que en repetidas ocasiones los vehículos sufren afectaciones mecánicas ya que la calle Unesco que da ingreso al fraccionamiento se encuentra totalmente destruida.“De todo tenemos aquí, lagunas y cráteres, los conductores no encuentran ni por donde pasar”, refirió.

