Se impacta en vivienda

Un camión de transporte de personal derribó parte de una vivienda en la colonia 16 de Septiembre y uno de los residentes de la casa resultó con heridas en la cabeza.El accidente ocurrió en el cruce de la Prolongación Viaducto Díaz Ordaz e Isla Malta y en el lugar se identificó al conductor como Giovanni Zúñiga, de 19 años.Magda Limón, familiar de los afectados, explicó que todo pasó cuando el chofer intentó conducir la rutera por una pendiente y supuestamente el motor de la unidad no respondió y fue con la parte trasera de la rutera que impactó la sala de la casa.Juan Antonio Campos, de 65 años, resultó con lesiones en la cabeza cuando se encontraba en la sala y sobrevino el incidente. Fueron paramédicos de la Cruz Roja quienes se encargaron de darle los primeros auxilios.Los propietarios de la vivienda dijeron que temen que se generen más afectaciones, ya que con el impacto del camión se destrozó el pilar que sostiene mayormente el segundo piso.“Nos da miedo que se vaya a caer otra parte porque el golpe estuvo muy fuerte”, mencionó la familiar.La pesada unidad tuvo que ser remolcada con una grúa, ya que no encendió el motor.Además la inconformidad aumentó cuando el chofer y el propietario del camión se negaron a pagar los daños.“Quieren darnos un cheque a nombre del responsable y dicen que es para garantía, que si no nos pagan lo cobremos, pero quién nos asegura que tiene fondos”, expresó.Hasta el cierre de la edición no se había dado a conocer la conclusión del peritaje de Tránsito Municipal, pero la familia afirmó que no quitarán los cargos contra el conductor.“Se portaron muy mal y nosotros, tememos que no se hagan responsables”, puntualizó la afectada. (Maricela Morones / El Diario)

