Hacen de Juárez epicentro de culturas

La palma real es el árbol que los cubanos han adoptado y al que han conferido el atributo de nacional. Es una planta tan apreciada que los expertos sólo pueden trabajar con ella si se cae espontáneamente o si la fuerza de un rayo la echa abajo.“Allá en Cuba nos avisan cuando ya se cayó una palma y ahí vamos nosotros a recuperarla”, cuenta Evans Sánchez, un hombre que sabe esto y que desde hace muchos años recoge estas piezas caídas para elaborar figuras de animales marinos que luego vende a diferentes precios.Como las suyas, decenas de manos artesanas han venido del otro lado del continente o del océano para ofrecer estos productos en la presente edición de TlaquepArte, una feria de arte autóctono que se desarrolla desde el viernes pasado en Ciudad Juárez.El encuentro, que concluirá mañana, se desarrolla en el Centro de Convenciones Cuatro Siglos –localizado sobre el bulevar Juan Pablo II– y reúne a expositores originarios del interior de México tanto como a otros que provienen de puntos tan remotos como el oeste de África.Ahí, acomodadas en filas uniformes están todas las piezas que el cubano trajo a México. Algunas son de palma real, pero otras son de caoba, aroma, cedro, yarúa y teca, árboles muy comunes en su tierra natal.Detrás de cada una hay una impresionante cantidad de tiempo invertido, sobre todo en el caso de las más pequeñas, que le exigen a quien las elabora una minuciosa precisión y unas habilidades manuales muy avanzadas.“Yo aprendí de forma empírica”, declara el latino con la clásica cadencia del habla que tienen quienes viven en el Caribe. “A mí nadie me enseñó. Yo solamente miraba a mis amistades y así aprendí. De hecho, no soy tallador, soy carpintero, ebanista. Mi especialidad se enfoca en la ebanistería, en los muebles”.Mientras Evans les enseña a sus potenciales clientes unas tortugas y unas estrellas de mar, Omar, nacido en Senegal, les cuenta a los suyos que los relojes, pulseras y anillos que les intenta vender no se van a manchar porque están hechos de acero inoxidable, un material muy popular en aquella república africana.En su español afrancesado, el hombre explica después lo duro que es trabajar con ese elemento, pero lo interesante que puede llegar a ser el resultado.Unos metros más adelante, Roger Triana les habla a quienes lo abordan de la ropa que decenas de manos de mujeres colombianas ensamblan a partir de la técnica del telar de puntilla con hilos de algodón.“Es muy laborioso porque cada pieza se demora más o menos dos días para hacerla y trabajan 30 señoras que son cabeza de familia, de hogar”, comenta el expositor a espaldas de algunos de sus productos, entre los cuales destacan, por ejemplo, chalecos, manteles, trajes de baño y caminos de mesa.Estos y otros artesanos extranjeros y de nacionalidad mexicana tendrán a la vista sus creaciones, que representan a 25 estados de la República y a 16 países del mundo, respectivamente.

comentarios

Los comentarios que en la secci&ocute;n de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participaci&ocute;n que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuaci&ocute;n detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicaci&ocute;n de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relaci&ocute;n con el contenido que usted public&ocute;. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religi&ocute;n, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusi&ocute;n, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusi&ocute;n deben ser usados sin prop&ocute;sitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos econ&ocute;micos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusi&ocute;n.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier informaci&ocute;n obtenida a través de los foros de discusi&ocute;n es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.