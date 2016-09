Aguas negras infectan a colonos

Cargando

Los estragos de la lluvia y la falta de drenaje adecuado ya generaron afectaciones en la salud de residentes de Riberas del Bravo Etapa 8.La pequeña Zoe, de dos años de edad, tiene una lesión en el brazo derecho luego de que sufrió una infección de piel a causa de los constantes acumulamientos de aguas negras en la colonia, e incluso en su hogar.Hipólito Montelongo, abuelo de la infante, explicó que en las pasadas precipitaciones se mezcló el agua de lluvia con los residuos del drenaje, luego se concentraron en el pozo de absorción ys al desbordarse los acumulamientos subieron hasta los 60 centímetros dentro de su hogar.“Ya la llevaron al doctor y es una infección fuerte, le están dando tratamiento, pero es muy feo vivir así porque uno con mucho esfuerzo compra su casa y nos la dan en una zona que no sirve”, lamentó el residente.Una de las calles con mayores afectaciones es Riberas de la Pradera, donde radican cerca de 30 familias.Dijo que han acudido con autoridades municipales y estatales para intentar buscar una solución pero nadie les ha prestado atención.Ante la falta de apoyo, explicó que realizarán una cooperación entre los vecinos para contratar una máquina excavadora para sacar el lodo del pozo y hacerlo más profundo.“Cuando vemos que empieza a chispear nos juntamos todos en lo alto de la calle y ahí nos estamos”, refirió el inconforme.Debido a las últimas lluvias que se generaron en la zona de Riberas, tuvieron que refugiarse en el Centro Comunitario, que está atrás de la cuadra mayormente afectada.Narró que llegaron al lugar porque cruzaron los techos de varias viviendas y colocaron una escalera metálica.“No hay de otra más que salir adelante aquí, no podemos dejar nuestro patrimonio porque ya le hemos invertido mucho”, manifestó.Esta problemática los aqueja desde hace poco más de ocho años y llevan en la zona 13 años.“Nos duró poco el gusto de estar en un zona bonita”, expresó el inconforme.Platicó que hace días sacaron a una persona discapacitada en brazos, ya que su hogar se inundó de aguas de drenaje.“Cuando llueve ya sabemos que nos vamos a inundar todos y yo me muevo en mi camioneta a sacar a la gente y las señoras que van a trabajar”, dijo Montelongo.Otro de los aspectos que lamenta es que su casa está en deterioro, así como sus muebles, recordó que el año pasado sacó a crédito un estéreo mismo que se dañó totalmente con las lluvias.“Me quedé con la pura deuda”, puntualizó el vecino de la colonia.Ante estos daños el Infonavit les otorga un seguro que aseguró que cada vez es menor el monto.“Nos dan 13 mil pesos y eso lo tenemos que usar para reparar la casa, limpieza extrema, arreglar la camioneta y tratar de comprar otros muebles, no nos alcanza y ahora menos con tanta enfermedad”, dijo.Los menores de la zona optan por jugar en las calles ya que el único espacio destinado con juegos y bancas está lleno de aguas de drenaje, proliferación de sapos y mosquitos. (Maricela Morones / El Diario)

