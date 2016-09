Desaguan pozo en La Cañada

Cargando

Con una motobomba los elementos del Departamento de Bomberos extrajeron el excedente del agua pluvial acumulada en el pozo de absorción del fraccionamiento La Cañada.El líquido fue vertido a la red de drenaje, explicaron los bomberos que atendieron el problema que aquejó a los residentes de esta zona habitacional al suroriente de la ciudad desde la madrugada del jueves pasado.La Cañada fue uno de los fraccionamientos más afectados por la insuficiente infraestructura pluvial de que adolecen las viviendas en la llamada “nueva zona de desarrollo”.Los vecinos quedaron incomunicados debido al desborde que se generó en el pozo de absorción de la zona.Los residentes explicaron que hace algunos meses esa infraestructura fue rehabilitada y funciona como parque infantil, pero desde que comenzó a llover presentaron el problema de acumulamiento y desbordamiento de agua que no permite la circulación de vehículos pequeños.Este pozo de captación está ubicado en el cruce de la calle Paseo de la Cañada y Ejido Porvenir.“Siempre es lo mismo, ya habíamos hablado con el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza, pero no hace nada. Las casas se están inundando y nadie nos va a pagar por estos daños y nos están desgraciando nosotros”, dijo Pablo Ramos Martínez.El agua pluvial sigue su curso en los arroyos naturales pero con las nuevas construcciones de fraccionamientos no se permite la apertura de salidas de agua, por lo que la lluvia inunda las zonas.“Nosotros vamos a destrozar todo aquí para evitar estas inundaciones, nadie nos hace caso pero cuando necesitan los votos aquí los tenemos como perras flacas ofreciendo soluciones que nunca llegan”, dijo enojado el vecino.

