Evalúan permiso a empresa para hacer puentes peatonales

El Ayuntamiento analiza otorgar una autorización a la empresa Medios Exteriores de México para la construcción de seis puentes peatonales, la rehabilitación de siete más y la instalación de tres elevadores en igual número de estructuras, a cambio de una concesión por 15 años para difundir en la misma infraestructura publicidad.La concesión sería votada ayer en la sesión de Cabildo pero fue retirada por solicitud de la comisión de Desarrollo Urbano para seguir analizando el punto.Lo anterior luego de que en la sesión previa de Cabildo se aseguró que había probable conflicto de interés por ser un hijo del regidor Alberto Reyes Rojas socio de la compañía.Sin embargo, el edil rechazó que su vástago o él tengan alguna participación en la empresa.“Es una vil mentira, ni yo ni mi hijo tenemos, ni siquiera conocemos a los propietarios de esa empresa”, indicó.Señaló que se trata de una solicitud que se estuvo analizando desde enero de este año y a la que integrantes de la comisión de Desarrollo Urbano le pusieron condiciones que tras cumplirse fue sometida a consideración del Cabildo.Explicó que la solicitud volverá a revisarse y será sometida a aprobación del Cabildo en la siguiente sesión ordinaria.Un día antes el secretario del Ayuntamiento, Jorge Quintana Silveyra indicó que la publicidad y los puentes a construir deberán ajustarse a las normas y reglamentos de Desarrollo Urbano.La inversión que está planeando la compañía asciende a 20 millones de pesos.Explicó que la compañía Medios Exteriores de México presentó la solicitud al Municipio la cual fue analizada y dictaminada positivo por la comisión de Desarrollo Urbano, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) y la Dirección General de Desarrollo Urbano así como la de Control de Tráfico.Indicó que la propuesta fue considerada positiva dada la necesidad que hay en la ciudad de ese tipo de infraestructura.Quintana Silveyra indicó que los dictámenes fueron presentados en la sesión previa del miércoles en la que algunos regidores cuestionaron por qué no se licitaba la concesión.“En estos casos no se licita, no vamos a pagar nada; es una oportunidad de negocios que vieron los empresarios e igual pueden participar otros empresarios en otros sectores de la ciudad que requieren puentes peatonales. Mientras más hay, mejor”, indicó.

